Será Sandro Wagner? Passo incomum na busca por treinador do Hannover 96

Segundo o Bild , o até aqui auxiliar técnico Levent Sürme foi designado nesta semana para conversas com os candidatos. Sem informar outros motivos, o Hannover anunciou na quarta-feira que Sürme ficaria fora das atividades de treino no restante da semana por causa de "tarefas esportivas especiais".

De acordo com a reportagem, ele está usando esse tempo para se reunir com os diferentes candidatos: tanto com Wagner, a solução preferida, quanto com duas alternativas. Nas conversas, o foco deve estar em jogadores, no direcionamento futuro e em possíveis composições da comissão técnica. É incomum que o auxiliar técnico do antecessor demitido assuma uma tarefa desse tipo.

Após um início de temporada malsucedido, com apenas quatro pontos em cinco jogos e uma derrota por 2 a 1 para o 1. FC Nürnberg na última sexta-feira, o Hannover se separou de Titz na segunda-feira. Na tabela da 2. Bundesliga, o Hannover ocupa atualmente apenas a 15ª posição.

Hannover 96 enfrenta o VfL Bochum no domingo

Até o fim desta semana, o candidato ao acesso quer ter chegado a um acordo com um substituto. Com Wagner, restariam apenas pequenos detalhes a resolver. Independentemente disso, o técnico interino Lars Barlemann deve comandar a equipe no domingo contra o VfL Bochum. Depois, a pausa para jogos de seleções vai provocar uma interrupção de duas semanas na 2. Bundesliga, período em que o novo treinador deverá se ambientar.

Sürme trabalha desde 2025 como auxiliar técnico em Hannover. Apesar da demissão de Titz, o turco de 43 anos pôde permanecer, e seu contrato ainda vai até 2027. Wagner comandou o FC Augsburg na temporada passada, antes de ser demitido em dezembro. Desde então, o ex-assistente do ex-treinador da seleção alemã Julian Nagelsmann, de 38 anos, está sem clube.