Senegal x Egito: escalação, desfalques e mais do jogo pela final da Copa Africana de Nações 2022

A bola vai rolar neste domingo (6) para Senegal x Egito, pela final da Copa Africana de Nações, a partir das 16h (do horário de Brasília). A decisão é inédita e uma prévia que, no fim de março, também vai valer uma vaga na Copa do Mundo do Qatar.

O Egito é o maior vencedor da Copa Africana, com sete títulos, o último deles em 2010, enquanto o Senegal busca a conquista inédita.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Houve 12 confrontos entre as seleções antes e o Egito venceu exatamente metade deles, enquanto perdeu para o Senegal em apenas quatro ocasiões.

No entanto, o confronto aconteceu durante as eliminatórias para o campeonato AFCON de 2015, com os Leões de Teranga vencendo em casa e fora.

Mané, que marcou dois gols em três jogos de mata-mata, é a principal esperança do Senegal.

Do outro lado, o Egito precisou de prorrogação para vencer em todos os três jogos da fase eliminatória até agora, incluindo uma disputa de pênaltis (Costa do Marfim e Camarões).

Possível escalação do Senegal: Edouard Mendy (GK); Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss; Cheikhou Kouyate, Nempalys Mendy; Bamba Dieng, Idrissa Gueye, Sadio Mane; Famara Diedhiou.

Possível escalação do Egito: Mohamed Sobhi (GK); Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Ayman Ashraf, Mohamed Elneny, Amr El Solia; Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Trezeguet.

MELHORES APOSTAS E DICAS

DESFALQUES

SENEGAL:

nenhum desfalque.

EGITO:

nenhum desfalque.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Senegal e Egito será transmitido ao vivo pela Band, na TV aberta, neste domingo. Você pode acompanhar o duelo em tempo real na GOAL.