Depois de escapar da derrota nas duas primeiras rodadas e arrancar um empate por 2 a 2 diante do Rennes, e em seguida repetir o mesmo roteiro contra o Lille pelo mesmo placar, o atual campeão do Campeonato Francês não conseguiu se salvar desta vez e caiu na armadilha da derrota diante do Monaco pelo placar de 2 a 1, no estádio Parc des Princes, pela terceira rodada da Ligue 1.

O Paris havia precisado de uma reação tardia contra o Lille, depois que Vitinha e Marquinhos marcaram dois gols durante os acréscimos para arrancar o empate, quando o time perdia por dois gols, mas o Monaco privou a equipe parisiense de repetir o roteiro da salvação e manteve sua vantagem até o apito final.

O Paris Saint-Germain saiu na frente primeiro por meio de seu capitão Marquinhos, antes de o Monaco virar o confronto no segundo tempo com dois gols, saindo com uma preciosa vitória do estádio do atual campeão e aprofundando a crise da equipe parisiense, que ainda busca sua primeira vitória no campeonato nesta temporada.

E assim, o início irregular do Paris se transformou de dois empates com gosto de salvação em uma derrota completa, depois que a reação tardia não o socorreu desta vez, fazendo com que Luis Enrique receba um golpe precoce na campanha em defesa do título do Campeonato Francês.