Sem Steijn recebe apoio após ação muito comentada no Camp Nou: "Não se meta nisso"

Willem van Hanegem sai em defesa de Sem Steijn após as críticas à sua forma de comemorar no Camp Nou.De Krommenão entende nada da polêmica em torno do meio-campista do Feyenoord, como escreve em sua coluna noAlgemeen Dagblad.

Steijn marcou no meio de semana o gol de honra contra o FC Barcelona (derrota por 5 a 1) na Liga dos Campeões. Ele demonstrou muita alegria após o gol, e isso lhe rendeu muitas críticas na Holanda. O jogador em questão reagiu rapidamente. "Essas pessoas é que deveriam marcar um gol no Camp Nou um dia", disse à ESPN.

"Se você, como jogador do Feyenoord, diz que está no caminho certo apesar da derrota por 5 a 1 para o Barcelona no Camp Nou, é bem bom se quatro dias depois você vence uma partida por 7 a 0. Aí você se livra um pouco da chiadeira, embora ela nunca esteja longe", escreve Van Hanegem em sua coluna.

"O Feyenoord foi muito melhor que o PEC Zwolle, e vencer por 7 a 0 não acontece toda semana. Então pode comemorar. Sem Steijn sabe que a comemoração fica sob uma lupa. Segundo essas pessoas, isso não podia com o placar de 4 a 0 contra na Espanha, mas isso é ele mesmo quem decide, naturalmente", opina o ex-jogador de 82 anos.

"Se você quer jogar e marcar, e marca no Camp Nou, pode fazer o que sentir, e neste caso isso foi comemorar. Não se metam nisso." De Kromme também tem pouca compreensão pelo exagero em torno dos jogos. "O que também acho muito curioso nisso: se o quinto colocado enfrenta o oitavo, essas emissoras já anunciam como Super Sunday e sei lá mais o quê."

"Eles inflam tudo, jogos da copa contra amadores são anunciados em grande estilo semanas antes, dá para imaginar qualquer exagero. E então Steijn comemora depois de um gol no Camp Nou, algo que poucos jogadores do Feyenoord vão conseguir, e aí ele tem de voltar correndo para o próprio campo sem um sorriso no rosto", conclui.