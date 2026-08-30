Sem Steijn está cansado do papel de reserva e exige explicações de Giovanni van Bronckhorst

Sem Steijn está tendo dificuldades com seu papel de reserva no Feyenoord, como ele afirmou diante das câmeras da ESPN. O meio-campista, que na temporada passada ainda começou como capitão, por isso também procurou o técnico Giovanni van Bronckhorst.

No domingo, Steijn começou mais uma vez no banco contra o ADO Den Haag. No fim, ele atuou durante todo o segundo tempo, o que levou seu total na temporada a 63 minutos. Muito pouco ainda, na avaliação dele próprio.

“Sim, é claro que eu vim para o Feyenoord para jogar e para disputar títulos. Eu gostaria que isso estivesse sendo diferente. Tenho que seguir lutando e esperar pela minha chance. Aí preciso aproveitá-la.”

Na sequência, o repórter Sinclair Bischop pergunta se Steijn também foi até o técnico Giovanni van Bronckhorst em busca de explicações. “Sim, obviamente”, responde ele. “Qual foi a explicação dele? Isso fica entre quatro paredes.”

Está claro que Steijn quer jogar mais, mas ele só quer isso no Feyenoord. “Está claro que eu quero ficar. Vim para cá para disputar títulos, viver noites de Champions League. É por isso que quero jogar por este clube.”

Por enquanto, Van Bronckhorst opta por um meio-campo com dois camisas 10, mas nisso não há espaço para Steijn. Luciano Valente e Gjivai Zechiël têm a preferência. Contra o Go Ahead Eagles, Steijn além disso entrou como camisa 6.

Steijn chegou no verão passado por 10 milhões de euros vindo do FC Twente e assinou contrato até meados de 2029 em De Kuip. Por enquanto, ele ainda não conseguiu corresponder às altas expectativas.