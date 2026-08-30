Sem Steijn está tendo dificuldade com seu papel de reserva no Feyenoord, como afirmou diante das câmeras da ESPN. O meio-campista, que na temporada passada ainda começou como capitão, por isso também procurou o técnico Giovanni van Bronckhorst.

No domingo, Steijn começou mais uma vez no banco contra o ADO Den Haag. No fim, ele atuou durante todo o segundo tempo, o que levou seu total na temporada a 63 minutos. Muito pouco ainda, na opinião dele.

“Sim, claro que vim para o Feyenoord para jogar e para disputar títulos. Eu gostaria que isso fosse diferente. Preciso continuar lutando e esperar pela minha chance. Quando ela vier, preciso aproveitá-la.”

Na sequência, o repórter Sinclair Bischop pergunta se Steijn também foi até o técnico Giovanni van Bronckhorst em busca de uma explicação. “Sim, obviamente”, responde ele. “Qual foi a explicação dele? Isso fica entre nós.”

Está claro que Steijn quer jogar mais, mas ele só quer isso no Feyenoord. “Está claro que eu quero ficar. Vim para cá para disputar títulos, viver noites de Liga dos Campeões. É por isso que quero jogar por este clube.”

Por enquanto, Van Bronckhorst opta por um meio-campo com dois camisas 10, mas não há espaço para Steijn nesse esquema. Luciano Valente e Gjivai Zechiël têm a preferência. Contra o Go Ahead Eagles, Steijn ainda entrou como camisa 6.

Steijn chegou no verão passado vindo do FC Twente por 10 milhões de euros e assinou contrato até meados de 2029 em De Kuip. Por enquanto, ele ainda não conseguiu corresponder às altas expectativas.