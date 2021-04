Sem Rodrigo Caio, Flamengo estreia na Copa Libertadores no dia 20 de abril

Expulso contra o Racing, zagueiro não encara o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira (20)

O Flamengo já tem data marcada para estrear na Copa Libertadores 2021. O atual campeão Brasileiro e da Supercopa do Brasil, encara o Vélez Sarsfield, da Argentina, a terça-feira, 20 de abril, fora de casa. A partida terá transmissão do SBT para quase todo o Brasil.

O time de Rogério Ceni não poderá contar com Rodrigo Caio, o zagueiro vai comprir suspensão referente à última edição da Libertadores. Ele levou cartão vermelho no jogo da volta, diante do Racing, pelas oitavas de final da Libertadores 2020. Na ocasião, o Flamengo acabou eliminado nos pênaltis.

O time carioca ainda não informou quais atletas estão inscritos na Copa Libertadores 2021, mas Ceni tem a disposição nomes como Leo Pereira, Gustavo Henrique, Gabriel Noga e Willian Arão, que vem sendo utilizado como zagueiro.

O Flamengo está no grupo G da Copa Libertadores ao lado de Vélez (ARG), LDU (EQU) e Union La Calera (CHI).