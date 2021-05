Sem propostas na mesa, Flamengo vai solicitar o retorno de Piris da Motta

Diretoria espera retorno do jogador do futebol turco antes do dia 23 de maio, quando fecha a janela de transferências

O Flamengo está perto de ganhar mais um "reforço" caseiro: o volante Robert Piris da Motta. O jogador de 26 anos está emprestado ao Genclerbirligi, da Turquia, até o dia 31 de maio, e o Rubro-Negro vai solicitar seu retorno do atleta antes do término do contrato uma vez que a janela de transferências para entrada de jogadores no Brasil se encerra no dia 23.

O Genclerbirligi, que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol turco, já comunicou ao staff do atleta que não vai exercer o direito de compra. Apesar da queda do clube, Piris da Motta se destacou no Campeonato Turco e chegou a ser sondado por outros clubes, mas sem ter nenhuma proposta oficial até o momento.

Segundo apuração da Goal, a diretoria do Flamengo ainda vive a expectativa de receber uma proposta pelo jogador, mas, enquanto nada se concretiza, a ideia é ter o retorno do volante, que ficarà à disposição para ser avaliado pelo técnico Rogério Ceni.

Robert Piris da Motta chegou ao Flamengo em 2018, ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello. Na época, o Flamengo desembolsou cerca de R$ 26 milhões de reais pela contratação do volante. Ao todo, ele disputou 51 jogos com a camisa rubro-negra e conquistou títulos da Florida Cup (2019), Campeonato Carioca (2019 e 2020), Brasileirão Série A (2019), Libertadores (2019), Supercopa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2020).