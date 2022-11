Sem Neymar, Vini Jr ganha marcação dupla e sofre para encontrar espaços em vitória sobre a Suíça

Um dos melhores jogadores do Brasil na estreia, atacante entrou na mira dos adversários e teve pouco espaço contra a Suíça

A seleção brasileira atualmente depende menos de Neymar, mas, ainda assim, o camisa 10 faz falta à equipe de Tite. Diante da Suíça, um adversário mais qualificado que a Sérvia, o Brasil sentiu dificuldades, especialmente na criação. Vinícius Jr, um dos destaques na estreia brasileira, não teve tanto espaço nesta segunda-feira (28).

Nos minutos iniciais de jogo, o Brasil até esteve mais confortável e conseguiu incomodar a Suíça. Raphinha criou grande chance para Vini Jr, que finalizou mal. O atacante, inclusive, foi um dos mais prejudicados em campo com a ausência do lesionado Neymar.

Sem o camisa 10, toda vez que Vini Jr tocava na bola, a Suíça dobrava a marcação, tirando o espaço do jogador. Além disso, ele ficou isolado no lado esquerdo, com poucas conexões.

Em um dos raros momentos de falha do adversário, na segunda etapa da partida, Vini Jr recebeu a bola pela esquerda, livre, entrou na área e finalizou com toda frieza, balançando a rede. Mas Richarlison, que participou da jogada, estava impedido e o gol foi anulado.

Depois desse lance e com as entradas de Rodrygo e Bruno Guimarães, o Brasil cresceu na partida. Pouco tempo depois, Vini recebeu na esquerda e partiu em velocidade mas, perto de entrar na área, foi parado com falta.

O gol da vitória do Brasil veio em um chutaço de Casemiro, que aproveitou bela ajeitada de Rodrygo. Na comemoração, Tite respirou aliviado, e deu um abraço e um beijo no filho e seu auxiliar técnico, Matheus Bacchi.

Com o placar a favor e na reta final da partida, a seleção brasileira teve mais espaço. Vini Jr recebeu em velocidade, mas foi travado pela marcação. Nos acréscimos, Rodrygo recebeu dentro da área e, na hora de finalizar, também foi travado.

Com a vitória, a seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na sexta-feira (2), o time brasileiro encara Camarões, pela última rodada da fase de grupos.