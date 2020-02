Sem marcar há três jogos, Messi volta a brilhar com assistências no Barcelona

Argentino deu passe para os três gols do time catalão na vitória contra o Betis neste domingo

Lionel Messi é decisivo até quando não consegue fazer gols. Neste domingo, o argentino passou em branco pelo terceiro jogo seguido, mas ainda assim foi eleito o craque da partida na vitória por 3 a 2 do sobre o Betis no Estádio Benito Villamarín, pelo Campeonato Espanhol.

E o que o camisa 10 fez de tão especial? Além de ser bastante acionado e de criar jogadas de perigo, ele simplesmente deu a assistência para os três gols do time catalão na partida, marcados por De Jong, Busquets e Lenglet (os donos da casa balançaram as redes com Canales e Fekir e chegaram a estar duas vezes à frente do placar).

A atuação reforça uma fase "garçom" de Messi. Na rodada passada do Campeonato Espanhol, ele já havia dado os dois passes para gol do jovem Fati no triunfo por 2 a 1 sobre o . Na temporada, ele já soma 15 assistências após 26 jogos (além de 19 gols).

"É muito fácil jogar ao lado de Messi porque ele sempre encontra espaço", disse De Jong, em entrevista ao jornal catalão Sport após a partida.

E ainda teve um pênalti...

Messi poderia ter tido uma grande chance de encerrar seu jejum de gols se a arbitragem tivesse marcado pênalti quando o argentino foi acintosamente puxado dentro da área por Batra. O lance repercutiu nas redes sociais e gerou reclamações do time catalão.

Just because Messi didn’t dive, doesn’t mean this is not a fault pic.twitter.com/iMK0TLHoFF — MsBarca 🐝 (@MsBarcaOfficial) February 9, 2020

"Foi muito claro. Ele foi puxado e empurrado", criticou De Jong. "Não vejo claramente de onde estou, mas se estão agarrando Leo é preciso perguntar ao árbitro se ele tem que se atirar ao chão para que marquem a falta", afirmou o técnico Quique Setién.

A vitória em Sevilha foi fundamental para o Barcelona seguir vivo na disputa pelo título do Campeonato Espanhol. A equipe de Messi soma 49 pontos, três a menos que o líder .