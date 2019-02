Após 11 jogos de invencibilidade desde a sua chegada ao Manchester United, o técnico interino Ole Gunnar Solskjaer enfim sofreu a primeira derrota. E foi justamente em um dos jogos tidos como de maior importância. Nesta terça-feira (12), o PSG bateu os Red Devils por 2 a 0 em pleno Old Trafford e saem com vantagem para avançar às quartas de final da Champions League.

Kimpembe abriu a contagem após escanteio cobrado por Di Maria, que voltou a dar assistência para Mbappé aumentar a vantagem no jogo de ida. E se reconheceu a dificuldade para a volta, marcada para 06 de março na capital francesa, Solskjaer também admitiu a superioridade da equipe comandada por Thomas Tuchel.

“Você nunca fica surpreso no futebol”, disse sobre a primeira derrota. “Foi um jogo equilibrado. Será difícil contra equipes boas. Desapontado com o primeiro gol. Não podíamos sofrer um gol em bola parada. O segundo gol foi pela qualidade deles”, avaliou, destacando a rapidez de Mbappé: “Não se pode dar aquele espaço para ele correr. Ele é rápido como a luz”.

Ole: "It’s not going to be a season-defining one for us. It has to be one that we’re going to learn from." #MUFC #UCL pic.twitter.com/bp6FZojKLA