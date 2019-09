'Sem Filtro: Flamengo': nova série do DAZN explora bastidores do clube rubro-negro

Episódios fazem parte do conteúdo original oferecido pela plataforma com estreia nesta terça-feira, 24 de setembro

Continuando sua estratégia de expansão de seu conteúdo original, o DAZN, primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda do mundo, anunciou nesta terça-feira (24) o lançamento de "Sem Filtro: " , uma série em parceria com a Conspiração Filmes, responsável pela produção. Com estreia às 18h desta terça, o conteúdo assinado pelo DAZN Originals irá explorar os bastidores do clube carioca ao longo do segundo semestre deste ano, dividido em 7 episódios exclusivos a serem veiculados pelo serviço.

A série irá apresentar imagens e depoimentos exclusivos, com uma montagem dinâmica, do que acontece no e que nem todos podem ver durante os jogos, coletivas e no dia a dia mais 'público' do time. É uma nova forma de apresentar aos torcedores do clube e fãs de futebol conteúdos inéditos durante o andamento da segunda metade da temporada 2019.

O fato da produção ser também a primeira incursão do Flamengo neste tipo de conteúdo está sendo celebrada entre os responsáveis pela série.

"É algo que reforça o nosso desafio de retratar os bastidores do clube sob uma ótica diferente", afirma Sergio Floris, VP de Conteúdo Original do DAZN. "A série traz um novo ângulo, destacando todos os personagens que ajudam a construir a história de um dos maiores clubes de futebol do mundo."

A primeira parte do 'Sem Filtro' irá apresentar os bastidores das classificações do Flamengo na da América, passando pela virada e a vaga garantida na emoção dos pênaltis diante do , nas oitavas, e o tira-teima 'brasileiro' contra o , nas quartas de final. Conta, ainda, com a participação de alguns personagens que fazem parte da caminhada do time, atual líder do , em um momento chave nesse ano de 2019.

