Sem Felipe Melo, defesa do Palmeiras perde sua melhor proteção contra o Grêmio

O meio-campista é um dos principais jogadores no sistema defensivo montado por Felipão

O voltou do Rio Grande do Sul com uma excelente vantagem sobre o , na disputa para ver qual das equipes avança para a semifinal da Libertadores da América. A vitória por 1 a 0, obtida na arena tricolor graças a um golaço marcado por Gustavo Scarpa, dá vantagem do empate para o Alviverde na partida de volta, no Pacaembu. Em meio às comemorações pelo resultado na última semana, o único lamento foi o cartão vermelho recebido por Felipe Melo, já no final do confronto, que o impede de entrar em campo às 21h30 desta terça-feira (27).

Não é nada novo na carreira do meio-campista de 36 anos, que em 2019 é um dos jogadores que mais recebem cartões amarelos. Em média, Felipe é advertido uma vez a cada dois jogos. É muito. E ainda que tenha sido expulso somente duas vezes nesta temporada, teve que deixar o campo em partidas consecutivas. Antes de enfrentar o Grêmio, recebeu cartão vermelho após dar uma cotovelada no rosto de Lucca, do . O lance rendeu suspensão de quatro jogos no Brasileirão. Este histórico faz com que o Alviverde precise estar acostumado a não contar sempre com um de seus melhores nomes.

Mas a importância de Felipe Melo para o forte sistema defensivo do Palmeiras, o menos vazado dentre os times de elite em 2019, é grande e será um dos motivos de preocupação contra o Grêmio. O volante esteve em campo em mais da metade dos jogos nos quais a equipe treinada por Felipão não sofreu gols (16 de um total de 28) e é indiscutivelmente o meio-campista que mais ajuda na fase defensiva alviverde.

Considerando todas as competições, Felipe Melo é o meio-campista que mais efetuou desarmes [43], o que mais tem rebatidas [79] e interceptações [50] pelo Palmeiras. No 4-2-3-1 desenhado por Luiz Felipe Scolari, atua mais recuado, dando maior proteção à zaga e fazendo muitas vezes com que a bola chegue mais ‘quebrada’, facilitando um pouco o trabalho dos zagueiros. Em todo o elenco, tem números defensivos comparáveis aos zagueiros e laterais – sem contar os avanços ao ataque, que já lhe renderam quatro gols.

Mesmo em um elenco recheado de boas opções, como no caso do Palmeiras, Felipe Melo é daqueles nomes cuja ausência é sentida porque é alguém que decide. Thiago , o provável substituto, já foi elogiado por Felipão pelo desempenho defensivo – inclusive atuando improvisado como zagueiro algumas vezes – mas não é melhor do que Felipe Melo.

A confiança que faz do Palmeiras favorito para eliminar o Grêmio, entretanto, está em um sistema todo acostumado ao trabalho defensivo, ainda que desfalcado de um de seus principais homens. Seja Thiago Santos ou outro, o substituto terá especialmente que fazer uma boa proteção à zaga: nos cinco jogos em que Felipe Melo foi desfalque no Brasileirão [contra , , , e Grêmio) por exemplo, o time sofreu quatro gols.