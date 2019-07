Sem espaço no São Paulo, Bruno Peres recebe sondagem de clube russo

Spartak Moscou inicia conversas com a Roma para contratar o lateral-direito, que recentemente foi alvo do Besiktas

Fora dos planos no , Bruno Peres recebeu no início da semana uma sondagem do . A Goal apurou que o clube russso já iniciou os primeiros contatos com a , que é a dona do direitos econômicos do lateral-direito, e agora estuda a oficialização de uma proposta.

Sem atuar desde o dia 20 de março, em confronto contra o , na fase de grupos do , o lateral tem contrato de empréstimo com o Tricolor até o fim deste ano. O clube do Morumbi, por sua vez, não pretende colocar qualquer tipo de obstáculo numa eventual rescisão.

Recentemente, de acordo com a imprensa da , o camisa 15 são-paulino, que tem vínculo com os romanos até junho de 2021, também foi procurado pelo .