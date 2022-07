Sem espaço no Palmeiras, Gabriel Silva recebe proposta de Portugal

Atacante de 20 anos foi um dos destaques da Copinha 2022, mas não se firmou no profissional. Estoril quer levá-lo por empréstimo no mercado da bola

O Palmeiras tem uma proposta do Estoril, de Portugal, pelo atacante Gabriel Silva, como soube a GOAL. O jogador de 20 anos está fora dos planos do técnico Abel Ferreira para o decorrer da temporada.

Os lusitanos propuseram um empréstimo até o fim da temporada 2022/2023. Ele assinaria até junho do próximo ano, e o clube europeu teria uma taxa de vitrine em uma eventual venda do jovem atleta. A oferta não fala sobre opção de compra com os direitos econômicos fixados.

Sem espaço no Palmeiras de Abel Ferreira, o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior recebeu a proposta nos últimos dias de janela de transferências. O seu estafe avaliza uma mudança para que o atleta ganhe ritmo de jogo e tenha mais minutos.

Pelo elenco profissional, ele fez apenas 24 minutos em 2022 — Gabriel Silva entrou por 11 minutos no jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, e atuou por mais 13 minutos no duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão.

O momento de maior destaque do garoto foi a disputa da Copinha, vencida pelo Verdão neste ano. Ele fez oito jogos pelo time sub-20, com quatro gols e duas assistências. Na grande decisão, diante do Santos, marcou dois dos quatro gols feitos por sua equipe.

Gabriel Silva tem contrato com o Palmeiras até 30 de junho de 2025. O valor da multa rescisória do atacante não foi revelado pelo clube, mas ele é tratado como um dos principais ativos vindos das categorias de base do clube.