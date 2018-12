Sem espaço no Fla, Rômulo pode parar no Grêmio

Rubro-Negro pode pagar metade dos salários e emprestar o jogador ao Tricolor Gaúcho

Depois de receber uma proposta do futebol grego, o destino de Rômulo pode ser o Grêmio. A pedido de Renato Gaúcho, o Tricolor fez uma sondagem pelo atleta que está encostado no Flamengo. A ideia é ter o atleta do Rubro-Negro por empréstimo de uma temporada.

Rômulo chegaria para suprir a ausência de Ramiro, que acertou com o Corinthians. A notícia foi dada em primeira mão por Eric Faria, repórter da TV Globo. Depois de chegar recheado de expectativas no Flamengo, o jogador não se firmou e agora está no mercado.

No entanto, o alto salário do jogador é um entrave para as negociações, não fosse isso, o volante já estaria longe da Gávea há tempos. Para se ter uma ideia, o Rubro-Negro topa pagar parte dos vencimentos do atleta para empresta-ló em 2019.