Sem Dourado, Flamengo pode dar a Lincoln espaço para crescer

Após se recuperar de lesão, jovem revelado pela base terá apenas a disputa com Uribe e vê em 2019 um ano importante para a sua carreira

Henrique Dourado não é mais jogador do Flamengo. Nesta segunda-feira (25), o ‘Ceifador’ embarcou para a China. O Henan Jianye desembolsou cerca de 6 milhões de dólares (algo em torno de R$ 22,3 mi) para ter o centroavante de 29 anos, autor de 46 gols nos últimos dois anos. O Rubro-Negro, que pagou R$ 15,75 milhões para tirá-lo do Fluminense em 2018, lucra com a saída e abre espaço para uma nova disputa dentro do elenco.

Abel Braga terá Uribe e o jovem Lincoln como opções de referência ofensiva. A briga não é, ao menos neste primeiro momento, por uma vaga entre os titulares. Apesar de ter atingido o máximo de seu desempenho justamente sob o comando de Abel, em 2018, pelo Fluminense, Dourado foi relacionado para todos os sete jogos do Flamengo em 2019, mas entrou em campo apenas três vezes: foi titular contra Resende e Boavista, marcando um gol em cada, e saiu do banco para fazer o seu último jogo nos 4 a 1 sobre o Americano, domingo (24).

Gabigol, como se esperava, tem sido alternado em sua função. Já foi escalado como referência, centroavante, como aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, mas também atuou pelos lados, saindo mais da área. Foi assim nos 3 a 1 sobre o Boavista, quando Dourado foi titular. Quando Abel não escalou Gabriel ou o Ceifador na posição mais avançada, a responsabilidade ficou com o colombiano Fernando Uribe. Hoje, é ele a melhor opção no banco.

Lincoln, Uribe e Dourado (Foto: Getty Images)

E poderá ganhar a sequência e confiança necessárias para deslanchar. Na última campanha de Brasileirão, o colombiano fez o mesmo número de jogos (20) e gols (6) em relação a Dourado. Estufou as redes contra adversários teoricamente mais difíceis, como Sport, Fluminense (2x), São Paulo e Grêmio. Entretanto, ainda existirá a competição com Lincoln. O jovem, titular nas seleções de base, sofreu lesão enquanto defendia o Brasil e deve retornar em cerca de dois meses.

Lincoln vibra com gol sobre o Grêmio, na Copa do Brasil 2018 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

Apesar de ser jovem, aos 18 anos o menino revelado pelo Flamengo gera muita expectativa. Tanto, que o seu potencial já atraiu até mesmo as atenções do Barcelona. Sem Dourado, a esperança é ver Lincoln ser mais utilizado ao longo de 2019. Seguindo o processo natural de maturação e com uma equipe experiente para lhe apoiar, esta pode ser uma temporada para o capixaba dar um passo além na carreira. Considerando ainda o Brasileirão 2018, embora não tenha feito gols por causa das raras oportunidades - foi titular apenas duas vezes - Lincoln teve aproveitamento melhor em suas finalizações na comparação com Uribe: 60% contra 36.7% de Uribe.

