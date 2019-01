Sem clube, Pepe encaminha retorno para o Porto

Aos 35 anos, zagueiro lusobrasileiro tem acordo verbal para assinar um contrato válido até junho de 2020

O Porto está muito perto de concretizar o retorno de Pepe. O Blog Ora Bolas sabe que o zagueiro lusobrasileiro, que está livre no mercado desde que rescindiu de forma amigável com o Besiktas, conversa há aproximadamente dez dias com o clube português, tendo nesta semana encaminhado acordo para assinar um contrato válido até junho de 2020.

Aos 35 anos, o veterano defensor recentemente também esteve na mira de Al Gharafa, do Catar, Al Ittihad, da Arábia Saudita, e Wolverhampton, da Inglaterra. O desejo da família do jogador de voltar a morar em Portugal pesou na negociação com os dragões.

Pepe, vale lembrar, ganhou destaque no futebol internacional com a camisa do prório Porto, entre 2004 e 2007, depois brilhando ainda mais no Real Madrid, de 2007 a 2017.