Sem Calleri, São Paulo dá chance a Erison antes de buscar centroavante no mercado

Atacante emprestado pelo Botafogo se recupera de estiramento muscular na coxa esquerda, e prazo para retorno não é divulgado

O São Paulo não terá Jonathan Calleri por até seis meses após a lesão no tornozelo direito, sofrida no último sábado (25), na derrota para o São Bernardo em pleno Morumbi. Sem o dono da camisa 9, a diretoria não pretende contratar outro centroavante neste momento, como soube a GOAL. O desejo é esperar o retorno de Erison antes de tomar decisão sobre um movimento no mercado da bola.

O atleta de 23 anos sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda na derrota para o Red Bull Bragantino, em 8 de fevereiro passado, e já iniciou o trabalho de fisioterapia no gramado do CT da Barra Funda. Ele se prepara para retornar ao time de Rogério Ceni nos próximos dias.

O departamento de futebol aguardará o retorno do atacante para tomar uma decisão sobre a busca por um centroavante no mercado da bola. Até o momento, a cúpula não fez contato com outros atletas para a função. E só iniciará a procura por um nome para a posição se Erison demorar a voltar aos gramados.

Há confiança da diretoria são-paulina no futebol do centroavante, que está emprestado pelo Botafogo até dezembro de 2023. O jogador, até o momento, disputou dois jogos pelo Tricolor paulista — somou 129 minutos em campo —, mas não marcou gols. Ele enfrentou Santo André e Red Bull Bragantino até aqui.

O São Paulo acertou o empréstimo de Erison por R$ 1,5 milhão — o valor foi abatido de uma dívida do Botafogo com o Tricolor paulista. No contrato, há uma cláusula para opção de compra do atleta — o valor, no entanto, ainda não foi revelado.