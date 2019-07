Sem Abel, Arrascaeta decide quase dez vezes mais pelo Flamengo

O uruguaio ficou mais à vontade e confiante após a saída do treinador e desempenho tem saltado aos olhos

O torcedor rubro-negro viveu duas emoções mais fortes com a exibição brilhante de Arrascaeta, na manhã de domingo (14), durante goleada por 6 a 1 sobre o . A primeira delas obviamente foi a felicidade de testemunhar aquela que provavelmente foi, até agora, a maior atuação individual de um jogador na temporada 2019 do futebol brasileiro; a segunda foi saborear o doce gosto de ter tido razão com as críticas direcionadas a Abel Braga, pela relutância do ex-técnico do em escalar o uruguaio.

Arrascaeta abriu o placar sobre o Esmeraldino, na volta do Brasileirão após a pausa para a , e participou do segundo gol antes de fazer o terceiro e o quarto. Depois seguiu a esbanjar categoria ao dar as duas assistências para Gabigol fechar a goleada na estreia do técnico português Jorge Jesus, e também do lateral-direito Rafinha, dentro do Maracanã. Mostrou por que carrega consigo a etiqueta de contratação mais cara na história flamenguista. Em seu segundo jogo sob o comando de JJ, quase igualou toda a participação ofensiva que teve nas 22 vezes em que vestiu a camisa rubro-negra sob as ordens de Abel Braga [4 gols, duas assistências].

É impossível falar sobre a criticada passagem de Abel Braga sem usar Arrascaeta como exemplo. A principal contratação do time não convencia o técnico, que apenas lhe dava maiores chances no . O empate sem gols contra o , ainda pela fase de grupos da Libertadores, simbolizou bem uma imaginável “implicância” do treinador com o camisa 14: precisando de um gol, Abelão fez uso de todas as substituições e Arrascaeta seguiu no banco, para a revolta dos flamenguistas que lotaram o Maracanã naquela noite.

Aproveitamento sem Abel

Foi apenas Abel sair, pedindo demissão em meio às especulações que já colocavam Jorge Jesus em seu cargo, que Arrascaeta deslanchou. Recebeu mais oportunidades, mas acima de tudo talvez tenha passado a se sentir mais à vontade. Ainda sob o comando do interino Marcelo Salles fez, contra o , a sua melhor exibição até então, dando as assistências para a vitória por 2 a 0 sobre os cearenses, na sétima rodada do Brasileirão. Naquela única partida, a primeira sem Abel Braga, já igualara o número de passes para gols que tinha até então.

Mas o suprassumo, a catarse geral, veio contra o Goiás. Tanto o seu nome quanto o de Abel Braga apareciam nos assuntos mais comentados do Twitter no , evidenciando a exaltação de um em contraste com outra condenação para o agora ex-treinador. Sob o comando de Abelão, Arrascaeta teve momentos importantes, especialmente contra o , no caminho que terminou com título carioca. Mas não foi o bastante para lhe dar a posição de titular absoluta que era óbvia para todos, menos para o então comandante.

Nos três jogos sem Abel, Arrascaeta quase multiplicou por dez a sua participação direta em gols. Saltou de 0,27 tentos ou assistências por partida para 2,6.

Arrascaeta Jogos Gols Assistências Com Abel 22 4 2 Sem Abel 3 3 4

Evidentemente que a média deve diminuir, mas ao sentir-se mais à vontade para fazer o seu melhor, Arrascaeta já desponta como um dos candidatos a craque do campeonato. Se mantiver uma regularidade ainda que com números menores, dificilmente não o será.

Elogios a Jorge Jesus

E o crescimento recente, sob nova direção, não passou desapercebida também pelo uruguaio, que fez questão de elogiar o treinador português em entrevista concedida ao SporTV: "A gente tem incorporado rápido a ideia do treinador, as coisas que ele pede. Ele me passou muita confiança. Para o jogador, isso é muito importante. Eu tenho dois jogos com ele e 90 minutos em cada jogo, isso é importante, estou tendo sequência", disse, deixando em aberto a interpretação quase automática de que hoje ele tem algo que lhe faltava antes.