Com multa astronômica, Cuellar gostaria que Flamengo facilitasse saída

Volante vive desconforto interno e ainda não respondeu sobre proposta de aumento de salário

Não é de hoje que Gustavo Cuellar sonha em deixar o e mudar de ares no futebol. Desde o início do ano, o staff do jogador se movimenta atrás de propostas pelo volante. No entanto, até o momento, não chegou na mesa do nada que agrade ao clube.

Com uma multa de 50 milhões de euros, o volante sabe que vai depender e muito da vontade do para ser negociado. Desde que assumiu o comando do clube em janeiro, a atual diretoria traçou como meta não perder nenhum jogador importante no meio da temporada e não vai abrir mão do volante facilmente.

Tal postura deixou o atleta chateado, pois ele entende que merecia mais boa vontade dos dirigentes e gostaria de ter sua saída facilitada. Com clima ruim por conta da condução do caso, Cuellar ainda se mandou para a após a eliminação na sem comunicar o clube.

O fato deixou o técnico Jorge Jesus bastante irritado. O comandante chamou a atenção do atleta e, inclusive, mostrou que ele vai precisar correr para recuperar seu espaço.

Aos 26 anos, Cuellar entende que chegou o momento de realizar o "sonho" de jogar na Europa e já até colocou o imóvel onde vive no Rio de Janeiro como opcionado para venda em dezembro. Ele recebeu uma oferta de aumento de salário, mas até o momento não deu resposta ao clube.

Nesta quarta-feira (17), o Flamengo volta a campo, desta vez pelo jogo da volta da , diante do Athlético-PR, e Cuellar vive a expectativa de voltar ao time titular.