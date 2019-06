Arrascaeta começa era pós Abel com melhor atuação como garçom no Flamengo

O uruguaio, que não era titular absoluto sob o comando do ex-treinador, foi um dos melhores em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza

Um dos motivos de insatisfação entre os torcedores do com o trabalho que vinha sendo feito por Abel Braga, treinador que pediu para deixar o clube nesta semana, eram as poucas oportunidades dadas a Giorgian De Arrascaeta, meia contratado em 2019 com o status de jogador mais caro em todos os tempos no clube. E no primeiro duelo sem Abelão no comando, o camisa 14 fez uma de suas melhores exibições no ano.

O Flamengo bateu o por 2 a 0 neste sábado (01), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo realizado no Estádio Nilton . Gabigol balançou as redes duas vezes, uma no primeiro e outra no segundo tempo, com o Flamengo – comandado interinamente por Marcelo Salles, antes da chegada de Jorge Jesus para ocupar o cargo. E as assistências saíram dos pés de Arrascaeta.

O uruguaio de 25 anos fez gols decisivos em 2019, especialmente nos clássicos contra o no caminho até o título estadual. Mas em duelos de Libertadores e Brasileirão, as duas prioridades do , Arrascaeta ainda não havia participado diretamente de dois gols em um único compromisso. Não apenas isso: contra o Fortaleza, teve sua maior participação nas ações do jogo: bateu seu recorde de chances criadas (5), toques (105), passes totais (76) e certos (67). Não chegou a finalizar tanto, mas foi absolutamente participativo no que de principal se espera de seu talento: a armação de jogadas perigosas.

Arrascaeta ajudou o Flamengo a subir para a vice-liderança do Brasileirão (13 pts) e ganhar confiança antes de enfrentar o , no duelo de volta das oitavas de final da Copa do . No dia em que comemorou 25 anos de idade, quem recebeu o presente foi o torcedor rubro-negro – que elegeu o uruguaio como craque do jogo, apesar dos gols de Gabriel.