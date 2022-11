Seleção de País de Gales pode mudar de nome a partir de 2023

A nação que volta a disputar uma Copa do Mundo depois de 64 anos pediu à Uefa para utilizar seu nome local nas competições

O País de Gales deseja mudar seu nome para Cymru no cenário internacional após a Copa do Mundo. Cymru, que quer dizer "Gales" no idioma local, já é usado pela Federação de Futebol do País de Gales em suas comunicações internas e externas e por funcionários da sede do órgão no Vale de Glamorgan.

A Associação de Futebol do País de Gales (FAW) pretende falar com várias partes interessadas no futebol galês sobre o mérito de mudar o nome do país nas competições internacionais, enquanto discussões informais já foram realizadas com a UEFA sobre o assunto.

"A equipe deve sempre ser chamada de Cymru, é assim que a chamamos aqui", disse o executivo-chefe da FAW, Noel Mooney, antes da primeira Copa do Mundo do País de Gales desde 1958.

“Nossa opinião no momento é que internamente somos claramente chamados de Cymru. É assim que chamamos nossas seleções nacionais. Se você olhar para o nosso site, como falamos sobre nós mesmos, somos muito Cymru”, seguiu.

“Internacionalmente, sentimos que ainda temos um pouco mais de trabalho a fazer. Então, vamos para esta Copa do Mundo como País de Gales. Mas acho que 2023 será um ano em que teremos uma boa discussão com todas as partes interessadas – sejam governos, nossos próprios conselhos, conselhos e órgãos de decisão, funcionários, clubes e jogadores”, finalizou.

A questão de uma possível mudança de nome para o País de Gales foi colocada em foco no início deste mês, quando o time de Robert Page foi sorteado no mesmo grupo de qualificação para a Euro 2024 que a Turquia.

Mudar o seu nome para Cymru acabaria com o estatuto do País de Gales como sendo o último em ordem alfabética dos 55 membros das federações nacionais da UEFA em diferentes sorteios e encontros.

O desejo é que uma seleção que é chamada de Gales pelos torcedores desde 1876, data em que começaram a competir, também seja conhecida em seu idioma.