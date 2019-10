Seleção culpa fuso, calor e relaxamento pós-Copa América após mais um jogo sem vitória

Thiago Silva e Daniel Alves se manifestaram sobre a igualdade da equipe contra Senegal na manhã desta quinta-feira (10) em Cingapura

O empate por 1 a 1 contra foi o terceiro jogo seguido da seleção brasileira sem uma vitória. A equipe de Tite não sabe o que é vencer desde a final da , quando bateu o , em 3 de julho passado, no Maracanã.

Daniel Alves e Thiago Silva se manifestaram sobre as partidas ocorridas após a Copa América e cobraram uma mudança do elenco brasileiro.

"Se falar que não incomoda, estaria mentindo. A gente vem em busca do resultado. Infelizmente, nos últimos três jogos, não conseguimos desempenhar o papel. Foi um jogo bem equilibrado. É tentar ver as coisas que a gente fez de errado, tentar ter capricho na última bola. Tivemos a última bola, mas não saíram os gols", disse Thiago Silva.

"Se eu soubesse, de repente, seria mais fácil de ajustar. As outras equipes têm estudado muito a nossa equipe. Tivemos a posse de bola elevada, mas não estávamos conseguindo agredir, como nos acostumamos a fazer. A gente está trabalhando, estamos relaxados depois da Copa América, mas as equipes estão estudando mais", acrescentou.

Dani Alves valoriza ainda a qualidade do time adversário. O lateral direito espera que o time dê continuidade ao trabalho de Tite e volte a criar.

"O adversário também tem jogadores qualificados, as circunstâncias do jogo foram um pouco difíceis. Não é desculpa, mas estamos com fuso de 11 horas para trás, um calor imensurável. Mas a gente paga o preço. Temos que dar continuidade ao trabalho. Nunca é fácil ganhar. Quando faz as coisas bem, você descansa tranquilo. Estamos fazendo o nosso melhor, dentro das condições, sem dar desculpa. Mas as circunstância eram bem difíceis para gente", concluiu.