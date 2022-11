Conheça o luxuoso hotel da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar

Westin Doha Hotel & Spa oferece praia privativa, piscina de ondas e até churrascaria

Depois de uma semana de preparação em Turim, na Itália, a seleção brasileira desembarca neste sábado (19) em Doha, no Qatar, para a disputa da Copa do Mundo 2022. No país sede do Mundial, os comandados de Tite estarão cercados de luxo no Westin Doha Hotel & Spa. O local abrigará toda a delegação da seleção brasileira nas próximas semanas e traz uma série de comodidades para os atletas. A área do hotel abriga três restaurantes, entre eles uma churrascaria. O espaço tem ainda três piscinas, academia 24 horas, spa e mais de 12 salas exclusivas para reuniões.

São pouco mais de 300 quartos, que se dividem entre quartos normais e as famosas “villas”, opções mais exclusivas, com suítes e piscinas privativas. O espaço conta ainda com com uma piscina de ondas, que será liberada apenas para os atletas da seleção brasileira. Para se hospedar no Westin, as diárias, que neste momento estão esgotadas, variam de R$ 1 mil a R$ 12 mil.

O Westin Doha Hotel & Spa foi selecionado a dedo entre 17 opções colocadas à disposição pela Fifa. Um dos grandes benefícios é a localização: situado no centro da capital Doha, o local garante fácil acesso ao Grand Hamad Stadium, o centro de treinamento que o Brasil vai utilizar durante a estadia no país para a Copa.