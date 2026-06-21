Seis prioridades de transferência do PSV para o verão de 2026

O PSV é imbatível na Eredivisie, com os três títulos nacionais consecutivos como prova definitiva do sucesso da visão futebolística no sul do país. É claro que o sucesso também tem seu preço, pois parece que vários grandes nomes deixarão Eindhoven neste verão. Portanto, há muito trabalho pela frente no Estádio Philips para o técnico Peter Bosz e o diretor técnico Earnest Stewart, a fim de montarem novamente um elenco de ponta para disputar as competições na Holanda e na Liga dos Campeões.

No verão do ano passado, Stewart utilizou mais de 60 milhões de euros do orçamento de transferências para reforçar profundamente todas as linhas do PSV. Desse montante, 20 milhões de euros foram reservados para os atacantes Ruben van Bommel e Alassane Pléa, que, no entanto, devido a lesões persistentes, desempenharam apenas um papel secundário no elenco de Bosz. A contratação de meio de temporada, Myron Boadu, não se mostrou à altura como centroavante e está prestes a deixar o clube, enquanto o romeno Dennis Man ainda não é unanimidade sob o comando de Bosz como ponta direita.

Matej Kovar recebeu críticas na última temporada, mas isso caiu em ouvidos surdos dentro do PSV. O goleiro tcheco foi contratado definitivamente do Bayer Leverkusen durante a janela de transferências de inverno por um valor entre cinco e sete milhões de euros e não precisa temer a concorrência de Nick Olij. Yarek Gasiorowski e Paul Wanner, pelos quais foram pagos, no total, 25 milhões de euros, foram incorporados de forma relativamente discreta ao time titular do PSV. Kiliann Sildillia ganhou cada vez mais destaque na posição de lateral-direito no final da temporada e parece ser um jogador promissor para o futuro.

Os grandes investimentos no verão de 2025 renderam ao PSV mais um título nacional, o 27º da história do clube. A aventura na Liga dos Campeões chegou ao fim logo após a fase de grupos, apesar das ambições. Além disso, o sonhado bicampeonato foi definitivamente descartado após a humilhante derrota por 3 a 2 para o NEC na semifinal da Eurojackpot KNVB Beker.

Uma nova janela de transferências se aproxima, e o Voetbalzone analisa as decisões mais importantes que Bosz e Stewart precisam tomar. Nesse contexto, a prioridade parece ser compensar a saída de alguns jogadores titulares, que, devido a diversas cláusulas, podem deixar o atual campeão nacional por um determinado valor.

Encontrar um substituto para Joey Veerman

Joey Veerman pode deixar o PSV por um valor entre 20 e 25 milhões de euros. Após quatro temporadas de sucesso em Eindhoven, e com o status de jogador de ponta da Holanda, parece que chegou a hora de uma aventura (no exterior). Na temporada passada, já havia um acordo com o Fenerbahçe, que, apesar disso, não fechou negócio com o PSV. O Brentford já foi cogitado e, recentemente, soube-se que o jogador de Volendam está sendo acompanhado pela Inter. Veerman não disputará a Copa do Mundo com a seleção holandesa e, portanto, não poderá se destacar ainda mais. Mesmo assim, Veerman, que é fã do futebol da Série A e da LaLiga, parece prestes a deixar o PSV definitivamente.

Na Eredivisie, parecem existir várias opções em jogo na busca por um substituto para Veerman. Sven Mijnans levou o AZ à conquista da Eurojackpot KNVB Beker e, segundo Valentijn Driessen e vários outros analistas, tem qualidade suficiente para dar o salto para o topo do futebol holandês. O incansável Kodi Sano viveu uma temporada de sonho com o NEC, terceiro colocado, e já havia aparecido anteriormente no radar do PSV Eindhoven. O obstáculo talvez seja o preço pedido de 25 milhões de euros pelo clube de Nijmegen, que não quer de jeito nenhum se desfazer do meio-campista japonês neste verão, especialmente tendo em vista a fase preliminar da Liga dos Campeões que está por vir.

René van der Gijp deu uma dica para o PSV no programa KieftJansenEgmondGijp. “Sabe quem mais eu acho que é um bom jogador de futebol? Aquele Youness Taha, do FC Groningen. Bom jogador, ótima perna esquerda. Uma perna esquerda realmente incrível. Se vocês precisarem contratar um substituto para o Joey Veerman, esse garoto tem um chute tão bom quanto o dele, sabe.” No ano passado, o PSV esteve muito perto de fechar acordo com Gustavo Hamer (Sheffield United), que ainda tem mais um ano de contrato com o clube da Championship e agora pode voltar a ser uma alternativa para Stewart e companhia. Stije Resink (FC Groningen) ainda não foi contratado pelo Ajax nem por outro clube de ponta e, caso receba uma oferta atraente, pode muito bem acabar no PSV.

Reforçar as laterais

Sergiño Dest já teve um gostinho do futebol de ponta europeu no FC Barcelona e no AC Milan e recentemente declarou estar pronto para uma nova aventura em um grande clube europeu. Uma boa participação na Copa do Mundo com os Estados Unidos poderia acelerar esse processo. Dest pode sair devido a uma cláusula de rescisão entre 23 e 25 milhões de euros, apesar de ter contrato válido até meados de 2028. O Bayern de Munique, a Juventus, a Inter e vários clubes da Premier League acompanham de perto a situação do destaque da última temporada, que pode atuar nas duas posições de lateral.

O PSV sabe que, normalmente, não conseguirá manter Dest para a próxima temporada e, nesse contexto, está de olho em Arnau Martínez. O zagueiro versátil, que pode atuar como lateral-direito e zagueiro central, pode ser contratado do Girona, que sofreu rebaixamento, por uma taxa de transferência limitada de apenas oito milhões de euros. O espanhol, forte fisicamente e veloz, que aprendeu a jogar na base do FC Barcelona, tem um bom passe e é taticamente sólido. Martínez sempre opta pela solução mais técnica, algo que deve soar como música aos ouvidos de Bosz.

Stewart também está de olho no cenário do futebol belga. Zakaria El Ouahdi teve uma excelente temporada no KRC Genk e foi premiado com o Sapato de Ébano, o prêmio para o melhor jogador africano da Jupiler Pro League. A recompensa definitiva veio com uma vaga na seleção definitiva do Marrocos para a Copa do Mundo, embora ele seja considerado lá uma alternativa ao indiscutível Achraf Hakimi. El Ouahdi é um lateral-direito extremamente veloz e tecnicamente habilidoso, que, devido à sua resistência, na verdade deveria ser descrito como ponta. O jogador da seleção marroquina costuma marcar gols e dá assistências com grande frequência.

Para a posição de lateral-esquerdo no time campeão, Anass Salah-Eddine definitivamente não é mais uma opção. O PSV poderia ter comprado definitivamente o lateral, que foi emprestado na última temporada, da AS Roma por oito milhões de euros, mas não conseguiu chegar a um acordo com o clube romano. Mauro Júnior pode assumir sem dificuldade o papel de Salah-Eddine e também pode ser deslocado para o meio-campo. De acordo com o Eindhovens Dagblad, Mauro pode ser contratado por cerca de doze milhões de euros em Eindhoven, fato do qual o Fenerbahçe já está ciente. Vários meios de comunicação informam que o grande clube turco está prestes a fechar um acordo com o jogador do PSV.

Stewart descartou definitivamente, há pouco tempo, o nome de Mats Rots. O lateral-esquerdo estava seriamente na mira após uma excelente temporada no FC Twente, mas optou por uma transferência recorde de dezesseis milhões de euros para o TSG Hoffenheim. Uma alternativa pode ser Angeliño, que já atuou por uma temporada no PSV e parece ter ficado de lado na AS Roma. O ex-jogador de times como Manchester City, RB Leipzig e Galatasaray é fisicamente forte, possui uma enorme capacidade de deslocamento e certamente contribui ofensivamente pela lateral esquerda.

Reforçar as posições na zaga central

Na última temporada, o PSV ultrapassou a marca mágica de 100 gols na Eredivisie. Um feito notável, embora também tenham surgido algumas críticas. O dominante campeão nacional sofreu, afinal, 45 gols em 34 partidas do campeonato e se mostrou vulnerável na defesa em mais de uma ocasião. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, com adversários de peso como Bayern, Liverpool e Newcastle United, Kovar sofreu 13 gols em oito partidas. Em parte por causa disso, a aventura na competição bilionária chegou rapidamente ao fim para a equipe de Bosz. O reforço parece, de qualquer forma, necessário, já que Ryan Flamingo está aberto a uma aventura em uma das principais ligas europeias.

Ruud Nijstad foi, por muito tempo, um dos principais candidatos a amenizar as preocupações defensivas do PSV. Entretanto, o talentoso zagueiro central de Almelo optou definitivamente por uma permanência mais longa no FC Twente, onde assinou recentemente um contrato de vários anos. Mika Mármol, formado pelo Barcelona, foi discutido internamente no início deste ano, mas parece que o Feyenoord agora está em melhor posição para negociar com o Las Palmas, onde o contrato do zagueiro central (24) está prestes a expirar.

Uma opção melhor provavelmente é Emmanuel Mbemba, o zagueiro de apenas 18 anos com contrato prestes a expirar no Paris Saint-Germain que, segundo o L’Equipe, já recebeu uma oferta de Eindhoven. O PSG está muito interessado em manter o grande talento no clube, mas ainda não conseguiu renovar o contrato de Mbemba. No entanto, a concorrência é bastante acirrada: Arsenal, VfB Stuttgart e Sturm Graz também estão de olho no talentoso jovem jogador da seleção francesa. O PSV planeja que Mbemba, canhoto e com grande senso tático, ganhe experiência jogando em outro clube primeiro, para depois retornar com a experiência necessária.

Contratar um novo atacante

Na última temporada, o PSV enfrentou alguns problemas na posição de atacante. Ricardo Pepi revelou-se muito propenso a lesões e perdeu partidas importantes na campanha rumo ao título nacional. Os problemas com lesões não impediram o Fulham de apostar em uma transferência de até 40 milhões de euros. O negócio milionário fracassou no último momento, embora seja possível que o clube londrino ou outro da Premier League volte com uma oferta generosa por Pepi após uma Copa do Mundo bem-sucedida com a seleção dos Estados Unidos.

Pléa, contratado no ano passado, registrou até agora apenas 112 minutos em campo, sofreu uma lesão grave e, dada a sua idade (33), não é um atacante que ainda vá garantir gols ao PSV por muitos anos. Seu concorrente, Boadu, já está de saída do Philips Stadion, com o velho conhecido FC Twente como possível opção para o jogador de 25 anos, natural de Amsterdã. Guus Til ocupou a posição de atacante na última temporada com o devido sucesso, mas se destaca mais como meio-campista ofensivo que aparece regularmente na área de penalidade.

É duvidoso que Manfred Ugalde ainda seja uma opção. O ex-atacante do FC Twente foi liberado pelo Spartak de Moscou no início deste ano, mas o preço de 35 milhões de euros parece ser alto demais para o PSV. Uma alternativa mais barata é Mika Biereth, que não teve sucesso no Arsenal ainda jovem e foi emprestado ao RKC Waalwijk na temporada 2022/23. O atacante polonês do AS Monaco é fisicamente forte, tem faro de gol e se encaixa muito bem em um time como o PSV, que costuma ser dominante e cria muitas chances. Thijs Dallinga é um dos favoritos do observador do PSV, Aad de Mos, embora seja questionável se o atacante do Bologna (25) já queira voltar para a Eredivisie neste momento.

Substituir Jerdy Schouten, ausente por um longo período

O meio-campista sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado em abril, na partida em casa contra o FC Utrecht, e, por isso, perderá a Copa do Mundo e, provavelmente, o restante deste ano com o PSV. O diretor-geral Marcel Brands já deu a entender que o mercado de transferências será vasculhado nos próximos tempos em busca de um substituto adequado. Sano, também citado como possível sucessor de Veerman, já foi apontado como uma opção. No entanto, o NEC está pedindo um valor altíssimo, e resta saber se o PSV está disposto a ir até o fim para trazer o meio-campista japonês para Eindhoven. Além disso, a concorrência é acirrada, pois o VfB Stuttgart e o TSG Hoffenheim podem muito bem apresentar uma oferta atraente para fechar negócio com Sano.

Substituir Ismael Saibari

Dentro do PSV, crescem os apelos para que se dê uma chance a Noah Fernandez, agora que Ismael Saibari, que se destaca pela seleção marroquina, está prestes a realizar uma transferência de grande valor para o Bayern de Munique por cerca de 50 milhões de euros. O jovem talento belga (18) teve oportunidades regulares na última temporada para provar seu valor diante de Bosz e, em geral, deixou uma boa impressão. A comissão técnica do PSV confia em Fernandez e quer evitar que uma contratação no verão atrapalhe o desenvolvimento do jovem. Bosz também poderia decidir dar a Paul Wanner uma função mais ofensiva.