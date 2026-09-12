A ampla vitória sobre o Al Taawoun não foi suficiente para acalmar a fúria da torcida do Al Hilal em relação ao técnico italiano Simone Inzaghi, depois de o time conquistar um triunfo por goleada de 6 a 0 pela sétima rodada da Liga Roshn de Profissionais, no maior placar da história dos confrontos entre as duas equipes na competição.

Apesar do desempenho ofensivo marcante e do resultado expressivo que colocou o Al Hilal no centro dos holofotes, uma parte da torcida se recusou a considerar a partida como prova de uma melhora do treinador ou do sucesso de seu projeto com o time, reforçando que sua posição em relação a Inzaghi não está ligada ao resultado de um único jogo, por maior que seja.

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Pela plataforma "X", os torcedores do Al Hilal deram continuidade às críticas ao técnico italiano, com um deles escrevendo: "Mesmo que a gente faça 10, não confio nele", em clara referência ao fato de que a goleada não mudou sua convicção sobre a capacidade de Inzaghi de liderar o time nos grandes compromissos.

Outro torcedor criticou a ampla vitória, considerando que o resultado não reflete necessariamente a força do Al Hilal, e disse: "O resultado é 50% porque o Al Taawoun é ruim, não porque o Al Hilal é assustador", enquanto um terceiro torcedor destacou que o Al Taawoun não representa um teste real para julgar o treinador, afirmando: "O Al Taawoun não é parâmetro para você achar que Inzaghi é genial, e continuo com o que disse: Inzaghi está fora dos muros".

A goleada não mudou a convicção, e a fúria continua

As críticas se intensificaram, com parte da torcida recusando que a goleada seja motivo para adiar as conversas sobre a saída de Inzaghi, pois consideraram que o treinador ainda não apresentou o suficiente para convencê-los de que é o homem certo para comandar um elenco que reúne esse número de estrelas.

Um dos torcedores do Al Hilal foi ainda mais longe, considerando que o resultado pode dar ao time uma falsa sensação de segurança, e disse: "Não se iludam com essa vitória, todos os clubes já tiraram sua parte do Al Taawoun", pedindo que a goleada não seja tratada como prova definitiva da evolução do time sob o comando do técnico italiano.

A torcida também dirigiu duras críticas à forma como Inzaghi lida com alguns jogadores, considerando que houve atletas que brilharam depois de deixarem o clube ou de se afastarem de seus planos, o que levou um dos torcedores a descrever o treinador como "um treinador de destruição, e não de títulos", em uma crítica que reflete o tamanho da insatisfação com sua passagem, mesmo com a conquista de vitórias.

Por outro lado, uma outra parte da torcida entende que o julgamento sobre o técnico italiano não deve ser feito por meio de um único jogo, mas as vozes que pedem sua saída ficaram evidentes após a goleada, com um dos torcedores escrevendo: "Minha opinião sobre Inzaghi não vai mudar, ele não deve continuar no comando do Al Hilal. Ponto final".

E assim, a goleada por 6 a 0 sobre o Al Taawoun se transformou de uma mera grande vitória em um novo teste para a popularidade de Inzaghi nas arquibancadas azuis, depois de as reações provarem que o resultado, por mais duro que seja para o adversário, não basta sozinho para encerrar o caso do treinador, diante da persistência de parte da torcida em pedir sua saída.

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