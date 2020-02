Seis gols após 78 chutes: ineficiência do ataque do São Paulo preocupa Diniz

Time tricolor voltou a desperdiçar muitas chances neste domingo, na derrota contra o Santo André

O voltou a abusar de desperdiçar chances de gol e desta vez não conseguiu evitar o fim da invencibilidade no . O time tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Santo André, neste domingo, no Bruno José Daniel, e deixou a zona de classificação do Grupo C.



Depois de ser vazado duas vezes no primeiro tempo (Fernandinho e Dudu Vieira), a equipe do técnico Fernando Diniz foi para cima e terminou o jogo com 24 finalizações (mais que o triplo que as 7 dos donos da casa). O problema é que só Daniel Alves balançou as redes.

Os números da partida em Santo André só reforçam como o ataque são-paulino é pouco letal no . Segundo a Opta, o time é o que mais deu chutes a gol até o momento no torneio (78, 12 a mais que o , segundo colocado no quesito). No entanto, foram apenas seis gols marcados - número que faz do São Paulo apenas o sétimo melhor ataque da competição.

Só para citar alguns lances deste domingo, Vitor Bueno perdeu uma chance inacreditável da pequena área (isolou), parou numa defesa incrível de Fernando Henrique e Hernanes acertou a trave. Fernando Diniz admitiu preocupação com os erros de finalização em entrevista coletiva após a partida.

"A gente tem que começar a fazer gols para vencer os jogos e para ter margem para ter uma falha ou outra, porque a gente está jogando todo jogo praticamente no limite. Não foi só este jogo. Tirando contra o Palmeiras, nos nossos quatro outros jogos não teve um que o goleiro do adversário não tenha sido o melhor em campo, inclusive contra a Ferroviária e o Água Santa. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar", afirmou.

A boa notícia é que o setor ofensivo terá reforços na próxima rodada, uma vez que os jovens Antony e Igor Gomes se reapresentam ao São Paulo nesta semana após defenderem a seleção brasileira no Pré-Olímpico. Com oito pontos após cinco jogos, o Tricolor volta a campo no sábado, quando enfrenta o em clássico que será disputado no Morumbi.