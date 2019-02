"Sei que ele se sente bem quando está no Brasil", diz Tuchel sobre Neymar

O técnico alemão declara manter contato com o atacante, que deve permanecer no país por cerca de 10 dias

O técnico Thomas Tuchel contou em coletiva de imprensa o quanto a presença de Neymar é imprescindível para o Paris Saint-Germain, e que o jogador se sente bem quando está no Brasil.

“Há uma grande diferença no fuso horário, então é difícil falar com ele. Mas nos escrevemos. Eu sei que ele se sente bem quando está no Brasil, isso o ajuda. Para nós, será importante que volte antes do confronto com o Manchester United para nos ajudar e apoiar. Espero que depois desse confronto Neymar possa voltar aos treinos e nos ajudar”, declarou o treinador alemão.

O PSG enfrentará os Red Devils pelo jogo de volta das oitavas de final no próximo dia 6 de março, no Parque dos Príncipes. No duelo em Old Trafford os parisienses saíram com a vitória de 2 a 0.

O camisa 10 está no Brasil desde a última quinta-feira, e a previsão é que ele permaneça no país por cerca de 10 dias. Neymar segue realizando tratamento para se recuperar da nova lesão no metatarso do pé direito, e optou pelo método conservador para evitar uma nova cirurgia.