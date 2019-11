Segundo mais "amarelado do Brasileirão", Gabigol leva puxão de orelha de Jorge Jesus

Atacante recebe bronca do técnico português por conta do excesso de cartões no Campeonato Brasileiro. O último foi no empate por 2 a 2 contra o Goiás

A torcida do está empolgada com o momento de Gabriel Barbosa. O mantra "hoje tem gol do Gabigol" ganhou a arquibancada do Maracanã e o noticiário mundial. No entanto, o atacante recebeu puxão de orelha de seu treinador. Jorge Jesus reprova o excesso de cartões recebido pelo jogador no Campeonato Brasileiro 2019.

O jogador recebeu o terceiro amarelo no empate por 2 a 2 com o , na rodada passada, e está fora do jogo contra o , no domingo, às 16h (de Brasília). Ele foi punido por um lance fora de jogo com Leandro Barcia, do time goiano.

O excesso de cartões recebidos pelo jogador, Jorge Jesus fez duras críticas a Gabigol. Ele crê que o atleta precisa melhorar o aspecto emocional.

"Os grandes jogadores não são só os grandes jogadores tecnicamente e taticamente, também são os que têm o equilíbrio emocional acima do normal. Esse é um aspecto que o Gabigol tem que trabalhar", comentou.