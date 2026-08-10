O West Ham coloca o atacante inglês Jamie Vardy entre suas opções de contratação para reforçar seu setor ofensivo na atual janela de transferências de verão.

O West Ham foi rebaixado à Championship após terminar na décima oitava posição da tabela de classificação da Premier League na temporada passada.

De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", o West Ham fez sondagens sobre o atacante inglês, que atualmente se tornou jogador livre, e pode agir para contratá-lo caso fracassem suas tentativas de contratar Troy Parrott, atacante do clube holandês AZ Alkmaar.

Vardy, de 39 anos, segue sendo uma opção atraente devido à sua experiência e à sua capacidade de oferecer soluções ofensivas eficazes vindo do banco de reservas.

O jornal apontou que Vardy está determinado a ter cautela em seu próximo passo, já que havia a sensação de que ele se precipitou ao tomar uma decisão familiar de ingressar no clube italiano Cremonese no ano passado, apesar do valor da experiência.

Essa medida reacende a possibilidade de um retorno de Vardy à Inglaterra, algo em que ele já havia pensado após deixar o Leicester City e seu período jogando na Itália.

Sua experiência na Cremonese lhe permitiu manter um nível competitivo apesar do rebaixamento do time, tendo marcado 7 gols e dado 3 assistências no Campeonato Italiano.