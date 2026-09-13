“Se Weghorst tivesse feito o que Tolu fez, a Holanda inteira teria caído em cima dele”

Daan Rots saiu em defesa de Wout Weghorst neste domingo, no Goedemorgen Eredivisie. Segundo o atacante de lado do FC Twente, o centroavante grandalhão é alvo de críticas duras da imprensa de forma exagerada.

“Wout é realmente o Wout. A Holanda inteira consegue ver isso”, abre Rots no programa matinal da ESPN. “Todo mundo tem um preconceito em relação a ele. Claro, provocar um pouco o adversário sempre faz parte. Acho que o Wout se alimenta disso. Acho que isso faz bem a ele.”

Rots dá logo um exemplo apropriado. “Contra o FC Groningen, o estádio inteiro estava focado nele. Mas ele foi lá e fez mais um gol. O Wout vive um bom momento ultimamente e é importante para nós.” Weghorst também marcou no sábado, contra o ADO Den Haag, que foi derrotado por 2 a 0.

“Eu sei que nem todo mundo concorda com a forma como o Wout se expõe, mas acho que todo mundo faz um estardalhaço enorme por causa disso”, disse o atacante do Twente, que faz uma comparação com Tolu Arokodare, que estava rezando na marca central antes do clássico contra o PSV na semana passada.

“Aquele Tolu também estava na marca central. E isso tudo foi aceito com certa naturalidade, na minha visão. Se o Wout tivesse feito isso, a Holanda inteira teria caído matando em cima dele. Às vezes eu penso: deixe viver, não se preocupe tanto com os outros”, diz Rots, protegendo o companheiro de ataque.

“Sempre acontece alguma coisa com o Wout. E, se ele ainda marca para nós, então nós somos os que mais ficam felizes com isso. E ele também. Isso não é ótimo?”, conclui Rots.

Weghorst marcou no sábado pela primeira vez pelo Twente no De Grolsch Veste. “Na verdade, eu não podia perder”, disse o centroavante certeiro depois da partida, em entrevista à ESPN.