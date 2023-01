Se tem título do Palmeiras, tem cria da base usando óculos Juliet

A utilização dos óculos já virou tradição entre os jogadores revelados pelo Alviverde. Copinha de 2023 não foi exceção

A cena tem sido bastante comum nos últimos anos, em que jovens do Palmeiras vão obtendo destaque tanto na base quanto no time profissional: os garotos revelados pelo Alviverde utilizando óculos modelo Juliet em meio às comemorações de títulos. A última vez que a cena se repetiu foi no triunfo dentro da Copinha de 2023, conquistada após vitória por 2 a 1 sobre o América-MG.

Perguntado sobre o motivo da utilização do adereço, que ganhou destaque no mundo da bola antes de ficar mais ligado aos jovens palmeirenses, o defensor Léo incluiu os óculos entre as indumentárias tradicionais dos "crias" alviverdes na hora das comemorações: “tradição já, dos crias da academia, né?”, disse aos microfones do SporTV após o título da Copinha de 2023.

Em 2022, parte dos jogadores campeões da Copinha utilizaram os óculos espelhados em meio às comemorações dentro do Allianz Parque. Mas foi em 2021 que aconteceu o episódio mais curioso: após o título da Libertadores de 2020 sobre o Santos, o meio-campista Danilo foi um dos que vestiram a Juliet à frente dos olhos. A felicidade foi tanta que o jogador não reconheceu nem mesmo o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e pôs o utensílio no dirigente.

Conmebol

“Eu não sabia quem ele era não”, disse à época para a TNT Sports. “Ali foi coisa de comemoração mesmo. Põe o óculos e comemora aí, tiozão", brincou. Naquele mesmo ano, jovens revelados na base palmeirense, como Patrick de Paula e Gabriel Menino, também utilizaram os óculos após a conquista da Copa do Brasil conquistada sobre o Grêmio.