“Se o Chelsea repetir início de hoje contra o City, será um desastre”, diz Sarri

O treinador elogiou a parte final e entrega de sua equipe contra o Malmo, pela Europa League, elogiou Hudson-Odoi... e deixou em aberto vender Hazard

Confiança. Foi uma das palavras mais repetidas por Maurizio Sarri, técnico do Chelsea, após a vitória por 3 a 0 sobre o Malmö, nesta quinta-feira (21), que levou os londrinos às oitavas de final da Europa League e ajudou a diminuir um pouco a pressão nas costas do técnico italiano.

Antes dos gols de Giroud, Barkley e do jovem Callum Hudson-Odoi, o Chelsea encontrou muita dificuldade para lidar com a pressão da equipe sueca. Sarri reconheceu isso e disse que se esta primeira parte da exibição for repetida contra o Manchester City, domingo (24), na final da Copa da Liga Inglesa, será um desastre – vale relembrar que recentemente a equipe de Guardiola goleou os londrinos por 6 a 0.

“Será um desastre, é claro. Mas eu só estou preocupado com os primeiros 30 minutos de fase ofensiva, porque não podemos jogar o nosso futebol sem confiança, mas o nível de aplicação e atenção foi bom também nos 30 primeiros minutos”, afirmou após o jogo.

Sarri também deu uma declaração interessante sobre o jovem Callum Hudson-Odoi, sensação das categorias de base e que recentemente esteve muito próximo de trocar o Chelsea pelo Bayern. Pressionado para dar mais espaço ao ponta de 18 anos, o treinador italiano afirmou que algum outro jogador da posição, no caso Willian ou Hazard, teriam que sair do time para abrir espaço ao jovem. Vale lembrar que o brasileiro vinha sendo constantemente especulado no Barcelona, enquanto o belga é o sonho de consumo do Real Madrid.

“Vocês precisam entender que, para a mesma posição, nós temos Pedro, Willian e Hazard. Então não é fácil para um jovem atuar com a consistência dos seus companheiros de time. Gostaria de lembrar a vocês que o Callum, contando com hoje, já fez 14 jogos. Não existe outro garoto de 18 anos que tenha feito 14 partidas com o time principal aqui na Inglaterra. Então acho que nós estamos usando ele da maneira correta, neste momento’, disse.

“É claro que os 20 jogos desta temporada serão 30 na próxima e 40 daqui a dois anos. Eu também acho que o clube precisa decidir. Se eu estou no clube e quero Callum neste clube tendo consistência, preciso vender outro ponta. Caso contrário o treinador fica em perigo”, completou.

Confira outros pontos da entrevista

Análise da partida

“Acho que jogamos os primeiros 30 minutos sem confiança, nervosos. Não conseguíamos mover a bola rapidamente. Encontramos problemas com a pressão deles, depois melhores um pouco nos 15 minutos finais do primeiro tempo e, depois do primeiro gol, fomos muito bem. Passamos a mover melhor a bola, com mais rapidez e confiança. Muito bom, mas não foi fácil jogar esta partida, então eu posso entender os primeiros 30 minutos dos meus jogadores”.

Vaias a Jorginho

“Acho que nos 30 primeiros minutos nós entendemos por que Jorginho é tão importante para o nosso time. Estávamos em apuros para sairmos do nosso campo, por causa da pressão. Com Jorginho, acho que fica mais fácil. Espero que os nossos torcedores consigam entender que o Jorginho, para nós, é um jogador muito, muito importante”.

Sobre Callum Hudson-Odoi

“Acho que ele jogou muito bem. Mas também acho que o Christensen jogou muito bem. Emerson jogou muito bem. Então estou realmente muito feliz por estes três jogadores. Acho que, no momento, eles estão prontos para jogar com mais consistência”.

Ansiedade por causa da má fase?

“Está claro. Estamos em um momento difícil. Tivemos situações com os torcedores no último jogo aqui em casa, então é normal que o time entre no campo sem confiança. Mas eu estou muito feliz com a aplicação na primeira parte do jogo. É impossível jogar com qualidade e sem confiança, mas o nível de aplicação foi bom. Realmente muito bom na fase defensiva, com as posições, as movimentações. É claro, você precisa de confiança para jogar o nosso futebol, e se quisermos controlar a partida precisamos ter a posse da bola, mover a bola mais rapidamente com um ou dois toques. Precisamos de confiança”.