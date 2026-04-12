Schuurs está entusiasmado com o ex-companheiro de equipe do Ajax

No programa “Goedemorgen Eredivisie” deste domingo, perguntam a Perr Schuurs quem foi seu melhor companheiro de equipe de todos os tempos. O zagueiro central, atualmente sem clube, não precisa pensar muito e cita um ex-companheiro do Ajax.

“Ryan Gravenberch”, responde Schuurs à pergunta do apresentador Milan van Dongen. “Muitos amigos me perguntam: Gravenberch ou Frenkie de Jong. Mas, para mim, sempre foi o Ryan.”

“A maneira como ele joga, com a altura dele, é algo que se vê muito raramente. Sempre decisivo. Sempre achei ele muito bom”, diz Schuurs, entusiasmado com o meio-campista do Liverpool e da seleção holandesa.

Hans Kraay Júnior quer então saber o que Schuurs quer dizer com seu comentário sobre a altura de Gravenberch. “Ele é bem alto, tem cerca de 1,88 metro. E é muito técnico. E a cada bola que recebe, ele olha duas vezes para trás”, esclarece o zagueiro central de Limburg.

“E ele já era assim antigamente. Há seis anos ou algo assim. É um rapaz que se destacava”, conclui Schuurs sobre Gravenberch, que, segundo Van Dongen, tem 1,90 metro de altura.

Assim como Schuurs, Gravenberch fez parte do time principal do Ajax entre 2018 e 2022. O meio-campista (23) forçou uma transferência de Amsterdã para o Bayern de Munique, após o que o Liverpool se interessou por ele em 2023.