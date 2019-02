Scholes: "Pogba perdeu o respeito total por Mourinho"

Ex-meia dos Red Devils está contente de ver o francês jogando com seu potencial depois de atritos com o antigo técnico

Paul Pogba voltou a exibir o seu futebol após a demissão de José Mourinho e a entrada de Ole Gunnar Solskjær como técnico do Manchester United. E quem está gostando da performance do francês é Paul Scholes, ex-meia dos Red Devills, que rendeu elogios ao treinador hoa de holandês pela mudança de postura do jogador.

"É difícil. Obviamente, é isso que Ole fez. Não tenho certeza se [Massimiliano] Allegri da Juventus teria tido esse tipo de atitude com ele. Eu acho que é apenas para o jogador. Eu tenho sido um dos seus maiores críticos e eu fiz isso, mas a razão pela qual eu estava fazendo isso é porque eu joguei ao lado do rapaz.", disse.



Foto: Getty Images

"Eu tenho visto ao longo dos anos o talento que esse jogador é. Para a primeira parte desta temporada e provavelmente no ano passado ele estava jogando para ele mesmo. Acho que perdeu total respeito por Mourinho, com o qual não concordo totalmente. Agora ele está brincando com seu cérebro e está usando a qualidade que ele tem. Você viu nos últimos 8 a 10 jogos o que ele como jogador e o que ele pode ser.", completou.

Leicester City recebe o United neste domingo (3), às 12h05 (de Brasília, pela Premier League.