Schalke x Manchester City: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

O primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas de final da Champions League acontece nesta quarta-feira (20)!

O Schalke recebe o Manchester City pela partida de ida das oitavas de final da Champions League, que aconteve nesta quarta-feira (20), a partir das 17h (de Brasília), na Veltins-Arena.

O confronto marca a primeira fase dos mata-matas do torneio europeu, título nunca conquistado por ambas equipes.

Veja informações da partida!

JOGO Schalke 04 x Manchester City DATA Quarta-feira, 20 de fevereiro LOCAL Veltins-Arena - Gelsenkirchen, ALE HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty)

A partida terá transmissão no canal TNT na TV fechada e pelo streaming EI Plus . Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SCHALKE

Provável escalação do Schalke: Fahrmann; Caligiuri, Sane, Nastasic, Oczipka; Bentaleb, Rudy; Uth, McKennie, Konoplyanka; Burgstaller

MANCHESTER CITY

Nesta terça-feira (19), foi confirmado o desfalque de Gabriel Jesus para a viagem à Alemanha. O jogador não foi relacionado por Pep Guardiola, que alegou sua ausência por motivo de lesão.

Provável escalação do City: