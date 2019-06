Scaloni pede torcida ao lado da Argentina: "Time precisa de apoio e positividade"

Seleção albiceleste enfrenta o Qatar no jogo de vida ou morte para Messi e seus companheiros

O treinador da , Lionel Scaloni sabe da responsabilidade que está sobre seus ombros no último jogo da fase de grupos. A Argentina enfrenta o Qatar nesse domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena e precisa ganhar para se classificar para as quartas de final da . Em entrevista coletiva, ele fez questão de incentivar a torcida a comparecer e pediu apoio aos jogadores.

"Esses garotos [jogadores] precisam de apoio e positividade", falou Scaloni. E seu pedido é bastante oportuno já que são esperados pelo menos 20 mil argentinos na casa do Grêmio para dar suporte à equipe que necessita de uma vitória contra os atuais campeões da Ásia.

De forma até um pouco semelhante com o que acontece com a seleção brasileira, Lionel Scaloni luta para fazer o povo argentino se identificar novamente com o selecionado nacional. Uma das medidas tomadas foi abrir o treino desse sábado, que foi no Beira-Rio para os torcedores argentinos.

Scaloni fez questão de esconder a equipe que entrará em campo na partida. Ele garantiu que os jogadores já sabem qual é a formação escolhida, mas na coletiva o treinador falou que não revelaria para a imprensa para não dar vantagem à equipe qatari. Ele analisou os adversários do jogo desse domingo.

"Qatar joga um bom futebol. O treinador os faz mudar de sistemas em um mesmo jogo e é uma equipe difícil. Sempre respeito os rivais e este ainda mais porque tudo está em jogo nessa partida", disse Scaloni.