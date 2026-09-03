Scaloni gera preocupação na Argentina após aposentadoria de Messi

A seleção da Argentina entra em uma fase de incertezas, já que a aposentadoria da lenda Lionel Messi do futebol internacional representa um divisor de águas na história dos dançarinos do tango.

O jornal As destacou que a seleção da Argentina terá de enfrentar os próximos desafios, sobretudo definir o futuro de seu técnico, Lionel Scaloni.

Scaloni tornou-se o eixo central do projeto da Argentina após a aposentadoria de Messi, e o país teme que o fim do treinador com a seleção principal também esteja próximo. Por isso, a Confederação Argentina sonha em renovar seu contrato.

"Vou continuar até dezembro e depois disso conversarei com o presidente da confederação. A ideia é parar e descansar um pouco." Foi assim que Scaloni falou na coletiva de imprensa após a final da Copa do Mundo, e a repercussão da declaração foi bastante impactante.

Dias depois, os ânimos se acalmaram com o surgimento de informações de que o treinador e sua comissão técnica seguirão à frente do projeto até a próxima edição da Copa América.

Na verdade, o receio de uma possível saída de Lionel Scaloni começou após a aposentadoria de Messi, já que a ausência de líderes gera preocupação, mas isso de forma alguma deve colocar em dúvida a qualidade do atual elenco de jogadores, que ainda conta com um grande número de campeões do mundo.

Com um contrato válido até o mês de dezembro, Scaloni terá de anunciar oficialmente, em 6 de setembro, a lista preliminar para a próxima janela de amistosos internacionais, e essa será a primeira lista sem Lionel Messi.

O treinador decidirá, no fim do ano, o próximo passo. Já a Confederação Argentina de Futebol está determinada a renovar o contrato de Scaloni.

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