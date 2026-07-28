SC Heerenveen recebe proposta do exterior de 6,5 milhões de euros

O SC Braga está ativo no mercado por Marcus Linday. O clube português apresentou uma primeira proposta de 6,5 milhões de euros ao sc Heerenveen, informou o De Telegraaf nesta terça-feira.

A proposta foi rejeitada de imediato pelo Heerenveen. O clube da Frísia quer receber mais pelo atacante sueco de 23 anos. O Transfermarkt avalia atualmente Linday em cinco milhões de euros.

O Heerenveen contratou Linday em janeiro de 2025 por 1,7 milhão de euros junto ao Västerås SK, clube da Suécia. Seu contrato no Abe Lenstra Stadion ainda tem mais três temporadas de duração.

No início de junho, o Braga já havia feito uma proposta de cinco milhões de euros por Linday. Fabrizio Romano informou que os dois clubes conversaram sobre uma transferência, que portanto não se concretizou.

Segundo o Braga, Linday está aberto a uma aventura em Portugal. Resta saber se uma nova proposta será apresentada em breve ao Heerenveen ou se o Braga seguirá buscando outras opções.

Quando chegou ao Heerenveen, há um ano e meio, já ficou claro que ele precisa ter uma boa sensação em relação a um clube. Na época, ele também podia escolher entre Feyenoord, FC Twente e Club Brugge, mas optou pela Frísia.

Até aqui, Linday soma três gols e cinco assistências em 54 partidas pelo Heerenveen. Ele já iniciou a preparação para a nova temporada.