O Ajax desperdiçou no domingo uma vantagem de 2 a 0 contra o sc Heerenveen (2 a 2). Na primeira meia hora, os amsterdameses jogaram de forma convincente e isso se deveu em parte ao goleiro Marc ter Stegen, que distribuiu belos passes e, além disso, manteve o ritmo alto. O técnico do Heerenveen, Robin Veldman, e o capitão Maas Willemsen estão impressionados com o jogador emprestado pelo Barcelona.

O Ajax precisou de 33 minutos no domingo para abrir 2 a 0. Com um gol contra de Bernt Klaverboer e um chute lindíssimo de Abdellah Ouazane, o time da casa ficou em situação confortável, mas Jacob Trenskow recolocou emoção na partida pouco antes do intervalo com uma paulada sensacional. Aos 82 minutos, Maxence Rivera marcou o gol de empate.

"No começo, não estávamos bem posicionados na pressão", começou Willemsen em ESPN. "Mudamos isso depois de 20, 25 minutos. Aí ficou muito melhor. Abordamos o um contra um de outra maneira. Demos tempo demais ao Ajax com a bola."

"Eles saíam da nossa pressão com muita facilidade. Tenho que dizer que o goleiro também é bem bom com a bola", disse ele, referindo-se a Ter Stegen. "Ele sabe jogar. Eu já sabia disso, claro, mas em campo você sente de outra forma." O Heerenveen acabou conquistando um ponto merecido. "Acho que teve a ver com as mudanças."

Veldman também elogiou bastante Ter Stegen, que, além do papel como articulador, ainda fez algumas belas defesas. "Ele joga no gol, né? Acho que ele pega uma cobrança de falta muito boa, mesmo que ela não vá tão no canto da trave, mas ainda assim foi bem batida. O um contra um com Luca (Oyen, nota da redação)..."

"Mas principalmente na forma como ele nos obrigava a fazer escolhas na hora de pressionar, por quanto tempo conseguia esperar e como colocava a bola com facilidade no espaço livre... Nós certamente não tivemos resposta para isso nos primeiros vinte minutos. Depois, ele também jogou algumas bolas por cima da pressão, ou bolas em que nós podíamos saltar com os laterais."

"Tínhamos simplesmente que reagir melhor a isso", observou Veldman, que viu sua equipe mostrar poder de reação e começar muito bem a temporada com o Heerenveen. Na primeira rodada, o FC Twente foi derrotado (1 a 0); agora, um ponto na ArenA. "Sempre de peito estufado", concluiu, rindo, o ex-treinador das categorias de base do Ajax.