SC Cambuur se sente roubado após derrota para o Fortuna Sittard: "A cabeça dele é arrancada"

O técnico do SC Cambuur, Johan Plat, está furioso com o pênalti não marcado para sua equipe nos acréscimos contra o Fortuna Sittard (3 a 1). Destaque da partida e goleiro do Fortuna, Mattijs Branderhorst saiu mal já nos acréscimos, com o placar em 2 a 1, e acertou visivelmente com o braço a cabeça de Nicolas Binder. O árbitro Martin van den Kerkhof, porém, não viu nada no lance e, além disso, não foi chamado ao monitor pelo VAR. Absolutamente incompreensível, na visão de Plat.

“A sensação é uma merda”, começa Plat, em entrevista à ESPN. “Acho que deveríamos ter tido um pênalti pouco antes do fim. Também acho que tivemos chances muito grandes, que precisamos converter. Então, sim, isso é frustrante.”

“Estou bravo, sima”, diz ele, obviamente se referindo ao lance do pênalti, sobre o qual o analista Kees Luijckx e o atacante do Cambuur Rafik El Arguioui também deram um veredito claro: pênalti. “Se eu vejo o que acontece ali, que arrancam a cabeça de alguém a pancadas, então acho que não há discussão possível e que isso simplesmente é pênalti.”

“Parece claro para mim, não? O que eu acho disso não é relevante, porque já aconteceu. Também acho estranho que o árbitro não vá olhar”, diz Plat, insatisfeito com a arbitragem em Limburg na noite de sábado.

Sobre a atuação de sua equipe, Plat tem uma avaliação bem mais positiva. O Fortuna abriu 2 a 0 em menos de 15 minutos, mas após o gol que recolocou o Cambuur no jogo, marcado por El Arguioui, o time teve o controle da partida. “Com isso, dá para trabalhar”, afirma o treinador uma semana depois da derrota desesperadora para o Excelsior (0 a 4).

“Nos apresentamos melhor do que na semana passada, e isso também era o que esperávamos. Temos que continuar assim. Acho que, em alguns momentos, jogamos muito bem. Também defendemos melhor, com exceção daqueles momentos”, diz ele, referindo-se aos gols sofridos de Philip Brittijn e Lequincio Zeefuik. “Isso precisa sair do nosso jogo.”

Plat acredita que a grande diferença entre a rodada 1 e a 2 se explica principalmente pela ‘tensão’. “Hoje isso ainda deu para ver um pouco, mas precisamos perceber muito rapidamente que podemos cantar bem junto aqui”, diz com confiança o sucessor de Henk de Jong, que atualmente se senta no banco como auxiliar de Plat.

Por fim, o treinador falou sobre a questão dos reforços. “Já falamos muito sobre isso. Ainda vão chegar alguns caras e, até lá, vamos fazer com esses caras. Recebi garantias, com certeza (sobre reforços, ed.). Também há dinheiro para isso, sim.”

“Mas mesmo com este elenco precisamos dar passos e podemos nos manter na Eredivisie. Só seria ainda melhor se chegassem dois, três, quatro caras. Aí eu quero ver”, conclui Plat.