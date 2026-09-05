O mago sérvio Sergej Milinković-Savić, meio-campista do Al-Hilal, fez declarações interessantes após participar da vitória do "Líder" sobre o Al-Shabab, pelo placar de 2 a 0, no dérbi de Riade disputado ontem, sexta-feira, pela 5ª rodada da Roshn League.

Savić marcou o primeiro gol do Al-Hilal ao aproveitar um passe magnífico pelo lado direito dentro da área, mandando a bola para as redes.

Leia também: Novo projeto e paciência esgotada: a amargura do Al-Ahli ameaça o Al-Ittihad diante do Al-Nassr



Após a partida, Savić afirmou, em declarações à rede saudita "Thmanyah": "Estou extremamente feliz com esta vitória. Fizemos uma grande partida, diante de um adversário difícil que joga em seu estádio com toda a força."

E acrescentou: "Temos peças extremamente talentosas, e os nomes que chegaram há poucos dias conseguiram se adaptar ao ambiente, como Watkins e Martinelli, e buscamos continuar o trabalho."

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

E sobre a possibilidade de conquistar o título ao fim da temporada: "Não sei, e não se deve falar sobre isso agora. A temporada ainda é longa, e temos que nos concentrar no que está por vir."

As declarações de Savić indicam que ele não está certo do título e não deseja apressar as coisas, porque a temporada ainda está no começo, mas, ao mesmo tempo, demonstrou sua satisfação por ter alcançado o aproveitamento máximo nas primeiras 5 rodadas.