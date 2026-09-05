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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Savic sobre o título do Al-Hilal no Campeonato: Não tenho certeza disso!

Campeonato Saudita
Al-Shabab x Al Hilal
Al-Shabab
Al Hilal
S. Milinkovic-Savic
Arábia Saudita
Sérvia

O que disse o mago sérvio?

O mago sérvio Sergej Milinković-Savić, meio-campista do Al-Hilal, fez declarações interessantes após participar da vitória do "Líder" sobre o Al-Shabab, pelo placar de 2 a 0, no dérbi de Riade disputado ontem, sexta-feira, pela 5ª rodada da Roshn League.

Savić marcou o primeiro gol do Al-Hilal ao aproveitar um passe magnífico pelo lado direito dentro da área, mandando a bola para as redes.

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Após a partida, Savić afirmou, em declarações à rede saudita "Thmanyah": "Estou extremamente feliz com esta vitória. Fizemos uma grande partida, diante de um adversário difícil que joga em seu estádio com toda a força."

E acrescentou: "Temos peças extremamente talentosas, e os nomes que chegaram há poucos dias conseguiram se adaptar ao ambiente, como Watkins e Martinelli, e buscamos continuar o trabalho."

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E sobre a possibilidade de conquistar o título ao fim da temporada: "Não sei, e não se deve falar sobre isso agora. A temporada ainda é longa, e temos que nos concentrar no que está por vir."

As declarações de Savić indicam que ele não está certo do título e não deseja apressar as coisas, porque a temporada ainda está no começo, mas, ao mesmo tempo, demonstrou sua satisfação por ter alcançado o aproveitamento máximo nas primeiras 5 rodadas.

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