Sassuolo descarta saída de Matheus Henrique, na mira de Palmeiras e Vasco

Volante tem contrato na Itália até 30 de junho de 2026 e não deve ser negociado. Palmeiras e Vasco fizeram consulta pelo jogador

O volante Matheus Henrique, do Sassuolo, da Itália, foi procurado por Palmeiras e Vasco para um retorno ao país no mercado da bola. Os italianos, contudo, não pretendem liberá-lo, como soube a GOAL.

A pouca utilização na temporada fez com que os clubes consultassem a situação do atleta de 24 anos no Stadio Città del Tricolore. Entretanto, ao procurarem, ouviram que não há interesse do Sassuolo em negociá-lo.

Paulistas e cariocas nem sequer apresentaram proposta por causa da postura do Sassuolo, que avisou imediatamente que não deseja abrir tratativas para a saída de Matheus Henrique.

O Palmeiras, a princípio, gostaria de uma negociação em definitivo. O clube fez contato com o intuito de entender os valores envolvidos em uma possível transação — ele foi adquirido por 10 milhões de euros (R$ 50,91 milhões à época). O Vasco consultou a situação atual do jogador, mas também não enviou uma oferta.

A forma de conduzir a situação do brasileiro parte da diretoria. A cúpula gosta do jogador e acredita que ele pode evoluir no futebol italiano, mesmo que não tenha recebido muitos minutos em 2022/23. O jogador atuou em dez dos 16 jogos oficiais da equipe, somando 530 minutos em campo.

Matheus Henrique tem vínculo com o Sassuolo até 30 de junho de 2026. Ele chegou ao clube para defender o time por empréstimo inicialmente e, na sequência, foi adquirido em definitivo. O volante surgiu como destaque com as cores do Grêmio no Brasil, embora tenha iniciado a carreira no São Caetano.