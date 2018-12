Maurizio Sarri teme crise de lesões no Chelsea

O treinador italiano lamentou a lesão sofrida por Giroud na vitória sobre o Crystal Palace

Maurizio Sarri não escondeu a sua preocupação com o excesso de lesões que vem encarando o Chelsea. Neste domingo (30), na vitória por 1 a 0 sobre o Crystal Palace, Olivier Giroud foi o mais novo atleta a deixar o campo por causa de problemas físicos.

Após o apito final, o treinador italiano confirmou que o atacante francês sentiu um problema no tornozelo, mas ainda não sabe a gravidade da lesão: “O problema é no tornozelo dele. Eu não sei a gravidade. Nós precisamos esperar até amanhã. Acho que no início desta noite eu verei o doutor para saber os primeiros resultados, mas o resultado de verdade vai sair apenas amanhã”.

Antes de enfrentar o Crystal Palace, Sarri viu um número considerável de jogadores se lesionarem: Fábregas, Danny Drinkwater, Ruben Loftus-Cheek e Callum Hudson-Odoi sentiram problemas. Pedro, atacante do time, também se recupera de uma lesão muscular na coxa ocorrida na rodada de Boxing Day contra o Watford.

“Nos últimos dias, nós não tivemos sorte. Ontem, em dez minutos, tivemos três lesões (Fábregas, Loftus-Cheek e Drinkwater) e agora é o Giroud, sendo que já estamos sem Pedro e Odoi”, destacou. “Estamos em apuros, porque em janeiro precisaremos jogar a cada três dias”.

Em dezembro de 2018, o Chelsea disputou sete partidas e no próximo mês já tem uma lista considerável de compromissos que incluem: jogos de ida e volta contra o Tottenham, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa; duelo de FA Cup contra o Nottingham Forest e os duelos válidos pela Premier League.

Os Blues, que venceram o Crystal Palace neste domingo (30) graças ao único gol de N’Golo Kanté, ocupa a quarta posição da Premier League e volta a campo nesta quarta-feira (02), contra o Southampton.