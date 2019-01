Sarri lamenta: "Talvez seja culpa minha não ser capaz de motivar esse grupo do Chelsea"

Chelsea sofreu a pior derrota desde a chegada de 2006 ao perder para o Bournemouth por 4 a 0, no Vitality Stadium

Maurizio Sarri está muito frustrado com seu trabalho no Chelsea. Mesmo chegando na final da Carabao Cup, o time londrino vem em uma fase muito irregular e na última quarta (30) sofreu a pior derrota desde 1996 ao ser goleado por 4 a 0 para o modesto Bournemouth, no Vitality Stadium. O técnico dos Blues, Maurizio Sarri tinha dito anteriormente que o time do Chelsea era "extremamente difícil de motivar", mas mudou o discurso após o revés e disse que a culpa pode ser sua, de acordo com o The Guardian.

"Talvez seja minha culpa, talvez eu não seja capaz de motivá-los. Mas o time é muito forte, e também tem capacidade para vencer sem o treinador", admitiu Sarri.

Quando os dois times foram para o intervalo, o placar marcava 0 a 0, os quatro tentos dos Cherries vieram na segunda etapa, com uma exibição brilhante do norueguês Joshua King.

Nas arquibancadas ouvia-se cantos de "Você não sabe o que está fazendo", da parte dos torcedores do Chelsea para o treinador italiano.

Sarri se mostrou bastante frustrado com a performance e o resultado. Tanto que após o apito final, o treinador segurou todos os jogadores relacionados no vestiário por uma hora para conversar sobre o que está dando errado. A reunião teve a presença apenas de Maurizio e os jogadores. Ninguém mais do corpo técnico ou diretivo foi autorizado a permanecer.

"Eu me sinto frustrado, não pressionado. Eu não vi nenhum sinal do meu trabalho, por isso estou frustrado. Eu queria entender, por isso falei com os jogadores imediatamente, mas é difícil para eles dizer o porquê. Então eu vou tentar de novo amanhã, porque precisamos resolver esse problema", disse o treinador italiano.

(Fotos: Getty Images)

O que mais surpreendeu Sarri foi a brutal diferença entre o primeiro tempo e o segundo. Foi assim que ele justificou a presença apenas de jogadores e técnico na reunião.

"Eu queria falar a sós com eles, sem mais ninguém. É impossível jogar de maneira tão diferente o primeiro e o segundo tempo. Eu não entendo o motivo. Eu não sei exatamente", confessou Maurizio.

Com a derrota do Chelsea e a vitória do Arsenal, os Gunners assumiram o quarto lugar na tabela pelo saldo de gols.