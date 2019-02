Sarri "justifica" má fase do Chelsea: "Temporada do Arsenal é pior"

Treinador ainda considera críticas injustas contando o retrospecto da campanha passada

Após a vitória de 3 a 0 sobre o Malmö pela Europa League na última quinta-feira (21), o treinador do Chelsea, Maurizio Sarri, indagou sobre as críticas recebidas recentemente e comparou o desempenho dos Blues com o do Arsenal, que tem campanha semelhante na temporada 2018/19.

"Eu vejo as pessoas elogiando a campanha do Arsenal, mas eles não estão na final da Carabao Cup, estão com a mesma quantidade de pontos que nós e também estão nas oitavas de final da Europa League. Não entendo o porquê das pessoas acharem que a nossa temporada está tão ruim e a deles tão boa", justificou o italiano em entrevista para a Sky Sports Italia.

Compare os números entre Chelsea e Arsenal na temporada 2018/19 da Premier League:

Os Blues atualmente ocupam a sexta colocação do Campeonato Inglês com 50 pontos, empatado com os Gunners, que estão no quinto lugar pelos critérios de desempate. Sarri também considerou a questão de ser seu primeiro ano no comando do time como fator importante para o desempenho do time.

"É verdade que tivemos muita oscilação, inclusive com muitos pontos baixos. Mas, levando em conta que esta é minha primeira temporada em uma nova liga e um novo ambiente, acredito que o rendimento seja aceitável. Eu assumi uma equipe que ficou na quinta posição no ano anterior, não uma que conquistou o campeonato", destacou Sarri.

O time entrará em campo no próximo domingo (24) pela final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City. A partida, marcada para às 13h30 (de Brasília) será disputada no Estádio Wembley.