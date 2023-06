São Raimundo x Nacional-AM ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

São Raimundo e Nacional-AM se enfrentam na tarde deste sábado (24), às 17h (de Brasília), no Estádio Ismael Benigno, o Colina como é chamado, em Manaus – AM, pela 10ª rodada da Série D. A partida terá transmissão ao vivo da F.Sports TV, no streaming.

As duas equipes brigam pelas primeiras posições do Grupo 1. O Nacional-AM vem em uma crescente na Série D e venceu seus dois compromissos em casa até aqui. Do outro lado, o São Raimundo vem de empate fora de casa na última rodada, mas ainda não venceu como mandante.

As equipes já se enfrentaram 127 vezes, com 71 vitórias para o Nacional-AM e 20 triunfos para o São Raimundo. Além de outros 26 empates. O último duelo aconteceu em 13 de fevereiro de 2022, pelo Campeonato Amazonense, com as duas equipes empatando sem gols.

Prováveis escalações

São Raimundo: André Regly; Rafinha, Guigui, Allan Rosário e Cabecinha; Juca, Belão e Tavinho; Carlinhos Souza, Juninho e Jerinha

Nacional-AM: Jonathan; Clayton, Davy, Paulinho e Gilmar; Ícaro, Wendel e Ítalo; Hítalo, Erico Júnior (Ceará) e Iury Tanque

Desfalques

São Raimundo:

Sem desfalques confirmados.

Nacional-AM

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 24 de junho de 2023

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Ismael Benigno – Manaus, AM

Arbitragem: Joedson de Jesus Oliveira (Árbitro), Alex Sandro Quadros Thome (Assistente 1), Marcio Duarte dos Santos (Assistente 2) e Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira (Quarto árbitro)