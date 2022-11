São Raimundo-AM x Paysandu: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Verde

O Papão da Curuzu e o Tufão da Colina entram em campo nesta terça-feira (8); veja como assistir na internet

Em jogo de ida da semifinal da Copa Verde, o Paysandu visita o São Raimundo-AM na noite desta terça-feira (8), na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h (de Brasília). O torcedor pode acompanhar ao vivo no DAZN, no streaming.

Vale lembrar, não há vantagens nos confrontos das semifinais. Em caso de igualdade de pontos e de saldo de gols ao final dos dois jogos, o duelo será decidido nas cobranças de pênaltis.

Ao longo da história, Paysandu e São Raimundo-AM se enfrentaram 18 vezes, sendo nove vitórias para o Campeão dos Campeões, cinco empates e quatro vitórias do Tufão da Colina. Ao todo, são 26 gols para os paraenses e 19 para os amazonenses. Os próximos dois jogos entre as equipes irão definir quem será um dos finalistas da Copa Verde 2022. A competição assegura ao vencedor uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

Escalações:

Escalação do provável SÃO RAIMUNDO-AM: Neguet; Alan Patrick, Ivan, Juci (Jordan) e Sousa; Denis Pedra, Derlan e Bombado (Evair); Railson, Dedê e Hemerson.

Escalação do provável PAYSANDU: Thiago Coelho; Leandro Silva (Thiago Ennes), Genilson, Naylhor e Patrick Brey; Gabriel Davis, João Vieira e José Aldo; Robinho, Marlon e Danrlei.

Desfalques

São Raimundo-AM

Sem desfalques.

Paysandu

Sem desfalques.

Quando é?

• Data: terça-feira, 8 de novembro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Arena da Amazônia, Manaus - AM

•Arbitragem: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (árbitro), Leandro dos Santos Ruberdo e Luiz Fernando Viegas Colete (assistentes) e Halbert Luis Moraes Baia (quarto árbitro).