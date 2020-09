São Paulo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta quarta-feira (9), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com duas vitórias consecutivas, o recebe o RB na noite desta quarta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no canal Premiere. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x RB Bragantino DATA Quarta-feira, 9 de setembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Na vice-liderança, com 16 pontos, o São Paulo chega embalado após a virada sobre o na última rodada.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz poderá contar com Juanfran no lugar de Igor Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, Pablo, Daniel Alves e Walce e Rojas, lesionados, seguem fora.

🇾🇪🎥 Bastidores no ar!



A vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, contada em detalhes, com imagens que você só vê na #SPFCtv .



Assista agora > https://t.co/5vlQOWGHkB pic.twitter.com/YWMxV7AgKc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 7, 2020

Já o RB Bragantino luta contra o rebaixamento. Atualmente, ocupa a 19ª posição, com seis pontos, e não sabe o que é vencer há quatro rodadas (três derrotas e um empate).

O técnico Maurício Barbieri só não poderá contar com Morato, suspenso.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes; Paulinho Bóia (Brenner), Vitor Bueno e Luciano.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Artur, Leandrinho e Alerrandro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 São Paulo 3 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo 12 de setembro de 2020 16h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 17 de setembro de 2020 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 RB Bragantino 1 x 2 Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

Próximas partidas